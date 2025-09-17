Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 18 settembre 2025: Rosa sconvolta dalle nozze di Marcello. Se ne andrà di nuovo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Rosa non riuscirà a sopportare l'idea che Marcello sposi Adelaide e prenderà una nuova drammatica decisione.

Il matrimonio tra Marcello e Adelaide sta diventando di dominio pubblico e ovviamente, come prevedibile, non sta rendendo tutti felici. Oltre a Umberto, che trama nell’ombra, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 settembre 2025, vedremo Rosa rattristarsi per questa novità. La ragazza sarà molto pensierosa e rivelerà a Elvira di aver preso una decisione che potrebbe riportarla lontana da Milano. Caterina, presente in galleria, farà venire a Irene un’idea per il grande magazzino ma la capocomessa avrà bisogno di Fulvio per realizzarla. Agata e Mimmo verranno premiati per il loro lavoro ma sarà sempre più chiaro che Burgio stia nascondendo qualcosa che lo tormenta. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap, in onda come sempre su Rai1 alle ore 16.00.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 settembre 2025: Rosa lascia Milano per via delle nozze di Marcello?

Il ritorno di Rosa è arrivato un po’ a sorpresa. Abbiamo però capito subito che la ragazza voleva raccontare subito e di persona a Roberto, del suo romanzo. E in effetti Landi ha colto subito la palla al balzo per dare lustro all’ex Venere, organizzando al Paradiso la presentazione del libro e affidando alle sapienti mani di Agata, il disegno della copertina. Rosa però potrebbe non restare a lungo in città e la colpa sarà nuovamente di Marcello. Sì perché la Camilli sarà tormentata dalle nozze della Contessa e Barbieri e non riuscirà a non pensarci. La scrittrice confiderà a Elvira di aver fatto una scelta. Si tratterà di un nuovo – e stavolta definitivo – addio?

Caterina musa ispiratrice di Irene, ecco cosa vedremo ne Il Paradiso delle Signore

Irene è sempre una fucina di idee, magari non tutte brillanti ma molte di queste funzionali. Lei è la commessa più esperta ed è per questo che dirige la galleria del Paradiso, con il suo solito piglio un po’ autoritario e un po’ dolce, com’è il suo carattere. Nella puntata del 18 settembre 2025 la vedremo trovare un’idea prendendo spunto dalla presenza di Caterina nel grande magazzino. Per realizzarla avrà però bisogno dell’aiuto di Fulvio e siamo molto curiosi di sapere cosa le verrà in mente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Mimmo nasconde qualcosa?

Con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore scopriremo che succederà tra Agata e Mimmo che, nella scorsa stagione, abbiamo lasciato molto uniti ma ancora non pronti a fare un passo avanti come coppia, soprattutto per via della Puglisi. I due giovani verranno lodati per il grande lavoro fatto in occasione della presentazione del romanzo di Rosa ma sarà chiaro che Burgio non sia più lo stesso. Un’ombra oscura sembrerà avvolgerlo e chissà se si tratterà solo di pensieri o se si parlerà di problemi veri e propri magari ritrovati in famiglia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.