TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Il Paradiso delle Signore | Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 18 settembre 2025: Rosa sconvolta dalle nozze di Marcello. Se ne andrà di nuovo?
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 18 settembre 2025: Rosa sconvolta dalle nozze di Marcello. Se ne andrà di nuovo?

Silvia Farris

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Rosa non riuscirà a sopportare l'idea che Marcello sposi Adelaide e prenderà una nuova drammatica decisione.

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 18 settembre 2025: Rosa sconvolta dalle nozze di Marcello. Se ne andrà di nuovo?

Il matrimonio tra Marcello e Adelaide sta diventando di dominio pubblico e ovviamente, come prevedibile, non sta rendendo tutti felici. Oltre a Umberto, che trama nell’ombra, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 settembre 2025, vedremo Rosa rattristarsi per questa novità. La ragazza sarà molto pensierosa e rivelerà a Elvira di aver preso una decisione che potrebbe riportarla lontana da Milano. Caterina, presente in galleria, farà venire a Irene un’idea per il grande magazzino ma la capocomessa avrà bisogno di Fulvio per realizzarla. Agata e Mimmo verranno premiati per il loro lavoro ma sarà sempre più chiaro che Burgio stia nascondendo qualcosa che lo tormenta. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap, in onda come sempre su Rai1 alle ore 16.00.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 settembre 2025: Rosa lascia Milano per via delle nozze di Marcello?

Il ritorno di Rosa è arrivato un po’ a sorpresa. Abbiamo però capito subito che la ragazza voleva raccontare subito e di persona a Roberto, del suo romanzo. E in effetti Landi ha colto subito la palla al balzo per dare lustro all’ex Venere, organizzando al Paradiso la presentazione del libro e affidando alle sapienti mani di Agata, il disegno della copertina. Rosa però potrebbe non restare a lungo in città e la colpa sarà nuovamente di Marcello. Sì perché la Camilli sarà tormentata dalle nozze della Contessa e Barbieri e non riuscirà a non pensarci. La scrittrice confiderà a Elvira di aver fatto una scelta. Si tratterà di un nuovo – e stavolta definitivo – addio?

Caterina musa ispiratrice di Irene, ecco cosa vedremo ne Il Paradiso delle Signore

Irene è sempre una fucina di idee, magari non tutte brillanti ma molte di queste funzionali. Lei è la commessa più esperta ed è per questo che dirige la galleria del Paradiso, con il suo solito piglio un po’ autoritario e un po’ dolce, com’è il suo carattere. Nella puntata del 18 settembre 2025 la vedremo trovare un’idea prendendo spunto dalla presenza di Caterina nel grande magazzino. Per realizzarla avrà però bisogno dell’aiuto di Fulvio e siamo molto curiosi di sapere cosa le verrà in mente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Mimmo nasconde qualcosa?

Con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore scopriremo che succederà tra Agata e Mimmo che, nella scorsa stagione, abbiamo lasciato molto uniti ma ancora non pronti a fare un passo avanti come coppia, soprattutto per via della Puglisi. I due giovani verranno lodati per il grande lavoro fatto in occasione della presentazione del romanzo di Rosa ma sarà chiaro che Burgio non sia più lo stesso. Un’ombra oscura sembrerà avvolgerlo e chissà se si tratterà solo di pensieri o se si parlerà di problemi veri e propri magari ritrovati in famiglia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Catalina ha un'emorragia!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Catalina ha un'emorragia!
Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!
news VIP Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!
Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione
news VIP Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione
Forbidden Fruit Anticipazioni 18 settembre 2025: Yildiz a letto con Kemal?
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 18 settembre 2025: Yildiz a letto con Kemal?
Ballando con le stelle, Milly Carlucci racconta alcuni retroscena sulla partecipazione di Barbara D'Urso e su Pupo svela...
news VIP Ballando con le stelle, Milly Carlucci racconta alcuni retroscena sulla partecipazione di Barbara D'Urso e su Pupo svela...
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025
Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima
news VIP Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV