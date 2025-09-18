Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 19 settembre 2025: Tancredi stupisce Umberto mentre Roberto frena Rosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Tancredi farà una mossa inaspettata nei confronti della GMM. Che farà?

Un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore ci aspetta venerdì 19 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Nell’episodio della Soap vedremo Tancredi di nuovo in azione. Il Di Sant’Erasmo scioccherà la GMM e Umberto con una mossa completamente inaspettata e potrebbe essere un vero e proprio addio alla sua famiglia. Roberto invece, dopo il successo della presentazione del romanzo di Rosa, di cui le Veneri sono state protagoniste assolute, avrà una nuova idea che coinvolgerà la Camilli ma rischierà di non realizzarla. Intanto la questione battesimo comincerà a placarsi grazie al riavvicinamento di Elvira e Luisa ma la tosse di Andrea non smetterà di tormentare il piccolo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 settembre 2025: Tancredi sconvolge la GMM

Torniamo a parlare di Tancredi che nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore di cui sarà di nuovo protagonista. Dopo il duro confronto con sua zia e con Umberto, in cui ha confessato tutti i suoi errori, e dopo essere rimasto nell’ombra per un po’, l’imprenditore tornerà alla ribalta e lo farà in occasione della presentazione del libro di Rosa. Ma non sarà tanto la sua presenza al Paradiso a stupire tutti quanto la sua mossa inaspettata nei confronti della GMM. Tancredi deciderà di rinunciare alle sue quote e di cambiare vita, completamente, facendosi perdonare da Adelaide e Odile ma anche da Marta e persino da Marcello, che gli ha dimostrato di essere coraggioso e un uomo d’onore non denunciandolo quando avrebbe potuto? Lo scopriremo presto e in noi cresce la curiosità.

Roberto vuole collaborare di nuovo con Rosa, ecco cosa vedremo ne Il Paradiso delle Signore

Le nozze di Marcello hanno sconvolto Rosa ed è chiaro che la ragazza non riesca a sopportare l’idea di rimanere a guardare la felicità dell’uomo che ama con un’altra donna. Per questo la giovane ha deciso di lasciare di nuovo Milano. Il successo della presentazione del romanzo di Rosa, di cui le Veneri saranno protagoniste assolute, darà a Roberto l’idea di una nuova collaborazione con la Camilli ma farà in tempo a proporgliela prima che la giornalista se ne vada?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Andrea preoccupa Elvira

Scopriremo presto quale sarà il futuro di Rosa e se rimarrà o meno a Milano, intanto però vedremo Andrea stare sempre male. Il piccolo continuerà ad avere la tosse ed Elvira sarà molto preoccupata, tanto che non potrà godersi il momento di riavvicinamento con sua madre, che avrà il potere di rasserenare gli animi in famiglia, almeno sul tema battesimo. Intanto Irene riuscirà a realizzare la sua idea con Caterina. Nel futuro della figlia di Fulvio ci sarà una divisa e un posto tra le Veneri?

