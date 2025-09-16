Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 17 settembre 2025: Umberto è in agguato, Marcello deve stare attento!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo Umberto guardare con sospetto Rosa e Marcello durante il ricevimento di Adelaide. Guarnieri sembra pronto a mettere Barbieri in difficoltà con la contessa!

Marcello dovrà stare molto attento, soprattutto ora che ha fatto la proposta di matrimonio ad Adelaide. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 17 settembre 2025 alle ore 16.00 su Rai1, sarà sempre più evidente che Guarnieri lo tiene sotto controllo e lo farà anche durante il ricevimento di Adelaide, quando noterà una certa intesa tra Marcello e Rosa. Il Commendatore sarà pronto all'attacco? Intanto Odile non sarà per nulla contenta della scelta di Ettore come nuovo stilista della GMM mentre Caterina, la figlia di Fulvio, sembrerà nascondere un segreto, forse più grande di quello che il padre ha trovato solo ora il coraggio di rivelarle. Concetta invece svelerà un trucco a Elvira per calmare la tosse di Andrea e accoglierà in casa sua un gradito ritorno. Ma ecco cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 settembre 2025: Marcello deve guardarsi le spalle da Umberto

Adelaide si sposa. Marcello le ha fatto la proposta e la contessa ha accettato con slancio. Barbieri ha fatto la mossa che pensava da tempo ma che soprattutto spera gli garantisca quel posto in famiglia, che ancora non ha acquistato nonostante il suo rapporto ormai serio, con la nobile. Il giovane imprenditore sa perfettamente di doversi guardare le spalle da Umberto, suo rivale da sempre e chiaramente ancora innamorato della cognata. Ma nella puntata de Il Paradiso delle Signore sarà ancora più palese che il Commendatore cercherà i punti deboli di Marcello e sarà pronto ad attaccare qualora veda delle possibilità di attacco. E capiterà proprio durante il ricevimento organizzato dalla Di Sant’Erasmo, durante il quale Marcello e Rosa avranno modo di confrontarsi, senza rendersi conto di essere dei sorvegliati speciali. Umberto osserverà le loro mosse, pronto all’attacco.

Odile in ansia per l’assunzione di Ettore, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Umberto terrà d’occhio Marcello e Rosa, intuendo – da tempo – che tra i due ci sia un rapporto molto particolare. Nel frattempo Odile continuerà a non essere felice sull’assunzione di Ettore come nuovo stilista della GMM. La contessina non vorrà lavorare accanto a lui e forse non solo perché è l’uomo con cui ha scambiato un bacio al Circolo, senza sapere neanche chi fosse. Insomma la giovane nobile sarà in grande imbarazzo e non saprà come gestire la situazione. Nel mentre Agata e Roberto riusciranno a trovare un accordo sulla copertina del libro di Rosa.

Il Paradiso delle Signore: Nuovi segreti tra gli scaffali del grande magazzino di Roberto

Tra i nuovi personaggi arrivati nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ci sono Fulvio e Caterina, padre e figlia. Fulvio è il nuovo magazziniere del Paradiso e ha confessato a sua figlia la verità sul suo lavoro. Per lui non è stata una confessione facile ma ora sembra essersi liberato dai segreti. Peccato che la stessa cosa non valga per Caterina, che parrà nascondere qualcosa al suo adorato papà. Intanto Rosa riceverà una telefonata molto importante, forse dal suo editore, mentre Concetta – dopo aver dato a Elvira dei preziosi consigli su come calmare la tosse di Andrea – accoglierà in casa un dolce ritorno. Chi sarà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.