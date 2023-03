Il Commissario Ricciardi: intervista esclusiva ad Antonio Milo e identikit del suo Raffaele Maione

Anticipazioni TV

Il secondo protagonista della serie de Il Commissario Ricciardi è il suo fido aiutante il Brigadiere Raffaele Maione. Lo interpreta Antonio Milo, che abbiamo con gioia intervistato. Del personaggio ci siamo divertiti, con l'aiuto di Maurizio De Giovanni, a raccontare alcune caratteristiche.

Chi segue le disavventure napoletane del Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, che vede i fantasmi di coloro che sono morti in maniera violenta, certamente ama moltissimo il Brigadiere Raffaele Maione, braccio destro del commissario. Nella serie con protagonista Lino Guanciale, arrivata alla Seconda Stagione, Raffaele Maione ha il volto di Antonio Milo, al momento sul piccolo schermo anche nella serie Resta con me.

Milo è perfetto per il ruolo, e la sua recitazione rende giustizia alla personalità del Brigadiere, che è senza dubbio irascibile ma dotato di un'infinita bontà, che ama devotamente sua moglie Lucia e appassionatamente il ragù che la donna prepara, che è un pericolo al volante e che, duettando con Bambinella, è decisamente l’elemento comico di una serie letteraria in cui l'elemento malinconico è forte.

Incontro con Raffaele Maione

Come il Commissario Ricciardi, Enrica, Livia Vezzi e Bambinella, Maione nasce dalla fantasia di Maurizio De Giovanni, che lo ha reso quasi co-protagonista di ben 13 romanzi. Ciò significa che il personaggio ha un suo complesso arco narrativo. In quasi ogni libro il Brigadiere ha una sottotrama tutta per sé, ad esempio gli capita di sospettare che sua moglie lo tradisca, di incontrare una donna sfigurata e invaghirsi di lei, di avere problemi di peso e così via. Il suo punto dolente è la perdita di suo figlio maggiore Luca, che faceva anche lui il poliziotto. Quando il ragazzo è rimasto ucciso durante una missione, il Commissario Ricciardi ha sentito le sue ultime parole e le ha riferite a Maione, ovviamente senza svelargli il suo segreto. Per questo gesto di conforto, il Brigadiere si è affezionato a Luigi Alfredo, sviluppando nei suoi confronti una grande stima e un atteggiamento protettivo.

Alla fine de "La condanna del sangue", secondo romanzo del ciclo del Commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni, in un'appendice intitolata "Incontro con Maione", immagina di imbattersi nel panciuto Brigadiere e di rivolgergli alcune domande. Prima, però, lo scrittore parla del quartiere dove il personaggio abita:

Se volete incontrare il Brigadiere Raffaele Maione vi dovete piazzare all'angolo di Vico della Tofa, uno dei mille vicoli che da Via Toledo portano verso il corso Vittorio Emanuele, all’inizio di quella zona della città che viene detta dei Quartieri Spagnoli

De Giovanni incontra quindi Raffaele Maione. Lo vede affrontare "con passo lento e cadenzato la salita che conduce al palazzo in cui abita con la sua numerosa famiglia al quarto e ultimo piano" e gli rivolge alcune domande.

A proposito di Ricciardi, Maione spiega che non sa cosa veda il Commissario e nemmeno lo vuole sapere. Di Bambinella, invece, dice: "Amico forse è una parola grossa, ma che vi devo dire: mi fa tenerezza. Si è creato un mondo tutto suo. Ha cercato di rendere le cose della vita adatte a lui invece di rendere se stesso adatto alla vita".

Come ha spiegato Antonio Milo, nel ciclo di Ricciardi Maione rappresenta la città di Napoli, in primis nella sua accoglienza e generosità. Maione riesce a nascondersi, o meglio a mimetizzarsi, fra strade e stradine, perché è parte del paesaggio. E infatti De Giovanni gli fa dire:

Io faccio parte della città, semplicemente. Sono come un pesce nel suo mare. Pure se uno è un pesce grosso, gli altri pesci si abituano alla sua presenza e alla fine non lo vedono più. Io, se voglio diventare invisibile, divento invisibile; e senza neppure dovermi nascondere.

La nostra intervista ad Antonio Milo

Quando la Seconda Stagione del Commissario Ricciardi è stata presentata alla stampa, c'era anche Antonio Milo, che puntualmente abbiamo intervistato.

Nato, come Massimo Troisi, a San Giorgio a Cremano, Milo si è diviso tra cinema, teatro e tv. Il suo esordio davanti alla macchina da presa è stato ne I cavalieri che fecero l'impresa di Pupi Avati. Lo rammentiamo anche in Benvenuto Presidente!, Bentornato Presidente! e in Rosanero.

Sul piccolo schermo l’attore è apparso ne L'amica Geniale e Natale in Casa Cupiello, per citare solo un decimo del suo lavoro.

A teatro, infine, Antonio Milo ha recitato ne "La Giara", nell'"Otello" e, di recente, ha fatto furore interpretando proprio Raffaele Maione in "Mettici la mano", una pièce scritta da Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro D'Alatri, a cui dobbiamo la prima stagione de Il Commissario Ricciardi. Nella commedia si narra anche di Bambinella, e quindi lo spettacolo ha qualcosa del buddy movie.