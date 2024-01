I Fantastici 5: Stasera la Prima Puntata della Fiction in onda su Canale5. Raoul Bova presenta il suo Riccardo Bramanti

Anticipazioni TV

Questa sera primo appuntamento con la nuova Fiction su Canale5, I Fantastici 5. Raoul Bova è Riccardo Bramanti, allenatore e mentore di 4 atleti paralimpici, dotati di grande talento e alla continua ricerca della felicità. Ecco le Anticipazioni della prima puntata e cosa ci ha rivelato Bova nella nostra video intervista.

L’attesa è finita! Stasera, mercoledì 17 gennaio 2024, arrivano I Fantastici 5. La nuova Fiction, in onda su Canale5 alle ore 21.40, ci porterà alla scoperta della felicità, quella vera, quella che rende davvero vincenti. Raoul Bova è l’allenatore Riccardo Bramanti, chiamato a seguire una squadra di quattro supercampioni e promesse dell’atletica paralmpica, che si riveleranno dei giovani problematici, alla ricerca della propria identità e del loro posto nel mondo, come tutti i ragazzi della loro età.

I Fantastici 5: la Trama della nuova Serie con Raoul Bova

I Fantatici 5 è il nuovo appuntamento che ci aspetta da stasera, mercoledì 17 gennaio 2024, e che ci terrà compagnia per quattro prime serate, per un totale di otto episodi – due a serata. La serie con Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin, ci racconterà le vicende di Riccardo Bramanti, un esperto allenatore a cui verrà affidato il compito di guidare una squadra di fantastici campioni dell’atletica paralmpica, appartenenti al prestigioso club NovaLux di Ancora. Bramanti dovrà traferirsi insieme alle sue figlie, con le quali sta cercando di ricostruire un rapporto dopo diversi anni di lontananza, e si troverà ad affrontare quattro giovani ragazzi alla ricerca del successo ma soprattutto desiderosi di felicità. Riccardo avrà l’arduo compito di guidarli nel difficile percorso verso la vera vittoria, quella di essere felici, perché non c’è campione più grande di chi riesce a conquistare la Felicità.

I Fantastici 5, intervista a Raoul Bova: ecco chi è il “fantastico” Riccardo Bramanti

La serie nasce dal preciso intento di raccontare una storia ispirazionale senza scadere nel pietismo. I Fantastici 5 è un racconto emozionale, di sport, di amicizia, di sacrificio e di normalità, quella di ragazzi e di adulti alla ricerca della loro felicità, quella che rende liberi e che rende dei veri vincenti. “Si può essere dei campioni ma non essere felici”, così ha ripetuto più volte Raoul Bova, alla guida di questo gruppo di fantastici di cui puntata dopo puntata scopriremo forze e debolezze. Scopriremo anche le complessità e le contraddizioni di Riccardo Bramanti, il quinto fantastico di questo racconto. Un fantastico senza poteri se non quelli di sapersi mettere in gioco. Perché i veri protagonisti di questo nuova Fiction sono i sentimenti, raccontanti nella più giusta e pulita normalità. Ma lasciamo che sia Raoul Bova, da noi intervistato, a raccontarci di più del suo personaggio e del percorso che con i suoi ragazzi farà, e vedremo, verso la vera vittoria: la Felicità!

Ecco la nostra video intervista:





I Fantastici 5, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Prima Puntata in onda Stasera

Scopriamo insieme cosa succederà nella prima tappa di questo grande viaggio alla ricerca della felicità. Ecco le Anticipazioni dei primi due episodi de I Fantastici 5, in onda stasera su Canale5:

La vita di Riccardo Bramanti viene scossa da grandi novità. La sua ex moglie è morta e le sue figlie, che non frequenta ormai da anni, sono tornate a vivere da lui. E come se non bastasse, proprio quando deve rimettere in sesto la sua vita, ecco arrivare l’occasione della sua vita. La NovaLux, la più grande società di atletica paralimpica, vuole lui come allenatore di quattro giovani promesse. Riccardo accetta l’incarico e si trasferisce ad Ancona con Giorgia e Anna, che non smettono di essere furiose con lui, che – in passato – le ha abbandonate per seguire le sue due passioni: l’atletica e l’allenamento.

Per raggiungere i suoi obiettivi, Riccardo ha lasciato che il suo matrimonio naufragasse ma ha anche accettato di allenare una squadra juniores di atletica. Ed è proprio l’aver allenato un gruppo di pulcini che lo porta ad avere i primi screzi con Christian, Elia e Marzia, tre dei grandi campioni che dovrà allenare. Chi invece sembra prenderlo subito in simpatia è Laura, anche lei considerata un’outsider e forse nemmeno all’altezza del compito che le è stato affidato. Bramanti però non si perde d’animo e con il suo motto “si vince solo quando si è felici”, è pronto ad accogliere la sfida dei suoi ragazzi e delle sue figlie. A dargli una mano c’è il fidato Freddie, che gli dà subito una grande lezione di vita. C’è però anche Alessandra, la disinibita e allegra fisioterapista della squadra, in grado di farlo arrossire sin dal suo arrivo e di dargli una grande lezione sulla normalità. Da conquistare invece l’algida Sofia Calabresi, la presidente della NovaLux, che sembra ancora guardare con sospetto questo allenatore dal sorriso smagliante, capace di ballare e cantare sul campo al solo scopo di aiutare i suoi ragazzi ad abbattere i muri della prigione che la notorietà e l’ossessione di vincere hanno costruito intorno a loro.

I Fantastici 5 va in onda dal 17 gennaio 2024 alle ore 21.40 su Canale5.