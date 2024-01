I Fantastici 5: la nuova Fiction con Raoul Bova va in onda dal 17 gennaio 2024 su Canale5

Anticipazioni TV

È più importante vincere o essere felici? Sarà questa la domanda che ci accompagnerà per tutti gli otto episodi della nuova Fiction di Canale5, I Fantastici 5. Raoul Bova sarà alla guida di quattro atleti paralimpici, quattro superstar con cui capire se la vera vittoria non sia diventare un campione ma essere una persona felice.

Un nuovo appuntamento ci attende su Canale5 da mercoledì 17 gennaio 2024. È in arrivo I Fantastici 5, la nuova Fiction con Raoul Bova che ci farà compagnia per quattro prime serate, per un totale di otto episodi. La Serie TV ci racconterà non solo le vicende personali e professionali di Riccardo Bramanti – interpretato da Bova – ma anche quelle di quattro stelle dell’atletica paralimpica, che Riccardo dovrà allenare e guidare verso gli Europei ma anche in un percorso di vita, il cui obiettivo ultimo non è vincere ma essere felici. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici 5 e su cosa vedremo, tra pochi giorni, nelle nostre prime serate.

I Fantastici 5: ecco come è nata e di cosa parla la nuova Fiction di Canale5

Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio sono I Fantastici 5, protagonisti della nuova Fiction, in arrivo mercoledì 17 gennaio 2024, in onda su Canale5. La nuova serie TV ci porterà alla scoperta del mondo dell’atletica paralimpica con una prospettiva completamente diversa. Come emerso dalla conferenza stampa, tenutasi lo scorso venerdì 12 gennaio 2024, non si parlerà di disabilità anzi questa rimarrà sullo sfondo di un racconto che non avrà alcun freno, alcun limite nel narrare la storia di quattro giovani atleti, quattro superstar alle prese con le difficoltà della vita, con l’ossessione della fama e con la paura di deludere il prossimo.

Non si parlerà mai di diversità ma di normalità, quella di tutti i giorni, quella di quattro giovanissimi alle prese con la difficoltà di essere diventati delle star e di dover dimostrare a tutti e persino a se stessi di potercela fare. Sarà però anche il racconto di un allenatore, chiamato a guidarli, che sembra essere il loro esatto contrario. Non è una superstar anzi ha fatto tanti errori e altrettanti ne farà.

Sarà però soprattutto una storia di amicizia e di sport, quello che – superata l’ossessione della vittoria – può rendere liberi ma soprattutto felici. Sì perché la felicità è l’obiettivo più importante da raggiungere e senza di questa nessuno può essere un vincente. Si può essere campioni ma non essere felici, come più volte affermato da Bova durante la conferenza stampa, ma se sì è felici si è necessariamente dei campioni… della propria vita.

Questo è quello che dobbiamo dunque aspettarci di vedere dal 17 gennaio 2024, un racconto senza freni, senza lacrime ma soprattutto senza pietismi per una disabilità che esiste solo negli occhi di chi ancora considera diverso ma soprattutto non normale, quello che non è uguale a lui.

I Fantastici 5: Trame e Personaggi della Nuova Fiction dal 17 gennaio 2024 su Canale5

La Trama de i Fantastici 5

Scopriamo insieme la Trama e i personaggi della nuova fiction di Canale5, I Fantastici 5:

Riccardo Bramanti ha finalmente trovato l’occasione che cerca da tutta la vita. Per anni ha messo da parte tutto ma anche la sua stessa famiglia, per dedicarsi alle sue grande passioni: l’atletica e l’allenamento. La NovaLux, la più grande società italiana dell’atletica paralmpica, lo ha chiamato per allenare quattro grandi promesse dello sport in occasione degli Europei, che si svolgeranno molto presto. Riccardo fa quindi le valigie per trasferirsi ad Ancona e con lui partono pure le sue due figlie, Giorgia e Anna, tornate a vivere con lui dopo la morte della madre. I tre non hanno più grandi rapporti dal divorzio di Riccardo e di sua moglie, trasferitasi in Germania con le loro bambine. Riccardo si trova non solo quindi ad affrontare una nuova avventura, forse quella più importante per il suo futuro, ma anche gli errori del suo passato.

L’arrivo alla NovaLux gli riserva però delle sorprese inattese. Non solo i suoi allievi sono delle superstar difficili da gestire ma sono anche dei giovani immensamente complessi e infelici. Riccardo deve dunque farsi forza per aiutarli a ritrovare la felicità ma anche per ritrovarla lui stesso. Ci riuscirà?

I Fantastici 5: il cast

Raoul Bova è Riccardo Bramanti : negli ultimi vent’anni, Riccardo ha sacrificato tutto per raggiungere i suoi obiettivi . Per dedicarsi all’atletica e all’allenamento ha messo da parte persino la sua famiglia . Il suo matrimonio è finito e le sue figlie , Giorgia e Anna , sono cresciute insieme alla madre in Germania . Tutto cambia quanto la sua ex moglie muore e quando riceve la chiamata ad allenare quattro giovani promesse dell’atletica paralimpica, iscritti alla NovaLux, la più grande società sportiva del paralimpico. Riccardo lascia di nuovo tutto e si trasferisce ad Ancona insieme alle sue bambine , ormai non più tali e pronte a fargli pagare i suoi errori . Bramanti è costretto a destreggiarsi tra Giorgia e Anna ma anche tra i suoi stessi allievi , ragazzi complessi e infelici , tormentati dal successo e dal dimostrare di essere delle superstar.

è : negli ultimi vent’anni, per . Per dedicarsi all’atletica e all’allenamento ha . Il e le , e , sono . Tutto cambia quanto la sua ex moglie muore e quando riceve la chiamata ad allenare quattro giovani promesse dell’atletica paralimpica, iscritti alla NovaLux, la più grande società sportiva del paralimpico. e insieme alle , ormai non più tali e . Bramanti è costretto a ma anche , , tormentati dal successo e dal dimostrare di essere delle superstar. Vittorio Magazzù è Christian : ragazzo dai modi gentili ma anche dal carattere risoluto . Chistian è finito sulla sedia a rotelle dopo una rapina. Cinque anni dopo dal terribile episodio, ha ritrovato la fiducia in se stesso grazie all’atletica ed è diventato il fiore all’occhiello della NovaLux . Accanto a lui c’è Isabella , la giovane cassiera che ha incontrato prima della rapina e che gli sta ancora accanto. Dietro al suo sorriso si nasconde però una tristezza profonda e un segreto che rischia di causare molto dolore ;

è : ma anche dal . Chistian è finito sulla sedia a rotelle dopo una rapina. Cinque anni dopo dal terribile episodio, ha ritrovato la fiducia in se stesso grazie all’atletica ed è diventato il . , la giovane cassiera che ha incontrato prima della rapina e che gli sta ancora accanto. Dietro al suo sorriso si nasconde però una e un ; Enea Barozzi è Elia : sbruffone , spavaldo ma anche talentuoso e simpatico , Elia è cerebroleso . A causa di questo ha perso l’uso di quasi metà del suo corpo e molte volte è preso da black-out, che gli impediscono di muoversi. Sua madre Letizia è la sua agente e non gli ha mai permesso di chiudersi a riccio , come invece Elia sarebbe stato tentato di fare;

è : , spavaldo ma anche , . A causa di questo ha perso l’uso di quasi metà del suo corpo e molte volte è preso da black-out, che gli impediscono di muoversi. e , come invece Elia sarebbe stato tentato di fare; Fiorenza D’Antonio è Marzia : bella ma algida , Marzia, prima di perdere la vista , era una campionessa di tennis prima . Dopo l’incidente ha cominciato la sua carriera in atletica ma non sembra prendere per nulla sul serio questa sua nuova carriera sportiva . Anzi la considera un ripiego e un gioco da bambini e per questo si comporta in modo scorbutico con tutti. Dietro alla sua corazza di disprezzo, Marzia nasconde un carattere molto diverso . Riuscirà Riccardo a farlo emergere?

è : , Marzia, , era una . Dopo l’incidente ha ma non sembra prendere per nulla sul serio questa sua . Anzi la considera e per questo si comporta in modo scorbutico con tutti. Dietro alla sua corazza di disprezzo, un . Riuscirà Riccardo a farlo emergere? Chiara Bordi è Laura : appena arrivata alla NovaLux mostra subito un grande potenziale. Forte , volitiva e decisa a vivere la sua vita appieno nonostante l'icidente in cui ha perso la gamba. Laura non vuole farsi abbattere dall’ ipercompetitività dei suoi compagni ed è pronta a superare qualunque ostacolo, anche quello che tornerà dal suo recente passato;

è : appena arrivata alla NovaLux mostra subito un grande potenziale. , e decisa a vivere la sua vita appieno nonostante l'icidente in cui ha perso la gamba. dall’ ed è pronta a superare qualunque ostacolo, anche quello che tornerà dal suo recente passato; Gianluca Gobbi è Freddie : amico di vecchia data di Riccardo , Freddie è il responsabile medico della NovaLux ma anche colui che ha proposto Bramanti come nuovo allenatore . Il ragazzo sa infatti che il suo vecchio compagno di scuola, è il solo che possa riuscire a portare tra gli allievi una ventata d’aria fresca ma anche l’umanità e la normalità che serve ai ragazzi per vincere le proprie ossessioni;

è : , Freddie ma anche colui che come . Il ragazzo sa infatti che il suo vecchio compagno di scuola, è il solo che possa riuscire a portare tra gli allievi una ventata d’aria fresca ma anche l’umanità e la normalità che serve ai ragazzi per vincere le proprie ossessioni; Gaia Messerklinger è Alessandra : fisioterapista della NuovaLux , Alessandra è una donna solare e frizzante . Riccardo troverà in lei il sorriso e la leggerezza che gli servono e forse pure un nuovo amore . Tra loro scatta subito qualcosa ma chissà se il passato di entrambi lascerà posto a un futuro insieme;

è : , Alessandra . il che gli servono e . Tra loro scatta subito qualcosa ma chissà se il passato di entrambi lascerà posto a un futuro insieme; Francesca Cavallin è Sofia Calabresi: austera, severa e pronta al sacrificio, Alessandra è la presidente della NovaLux. Ha chiamato Riccardo perché lo ritiene la scelta migliore in un momento molto delicato per il suo centro. Il carattere genuino e affidabile del Bramanti finiranno per contagiarla e a far emergere sentimenti da tempo soffocati?

I Fantastici 5 va in onda dal 17 gennaio 2024 alle ore 21.40 su Canale5.