Fuochi d’artificio, una nonna combattente: incontro con Carla Signoris

Interpreta un ruolo poco abituale per lei, quello di una nonna burbera nella storia drammatica ma piena d’avventura di un gruppo di ragazzini alle prese con l’impegno coraggioso durante la Resistenza in alta montagna. Fuochi d’artificio ce la racconta Carla Signoris in questa intervista.

Un gruppo di ragazze e ragazzi, di 12 anni o poco più, impegnati in alta montagna con un ruolo sempre più importante nella Resistenza, nei mesi cruciali della battaglia contro nazisti e fascisti. Siamo nelle alpi piemontesi e da stasera, 15 aprile, e poi il 22 e 25, la prima serata di Rai1 sarà dedicata a Fuochi d’artificio, una serie diretta da Susanna Nicchiarelli, da lei scritta insieme a Marianna Cappi, tratta dal romanzo omonimo di Andrea Bouchard, edito da Salani.

Marta e i suoi amici si propongono di aiutare i partigiani, a loro insaputa, in un’avventura fra fantasia e la brutalità della storia. I nonni della protagonista sono interpretati da Bebo Storti e Carla Signoris. Abbiamo intervistato quest’ultima, in occasione della presentazione ai ragazzi di molte scuole in tutta Italia e alla stampa della serie.

Avvicinare quei giorni e quegli eventi alle nuove generazioni con un punto di vista diverso, quello di un gruppo di ragazzini coraggiosi che fecero, anche loro, la Resistenza

È un passo importante, anche perché a noi sfugge o ci sembra fantascienza che bambini così piccoli possano aver fatto azioni così pericolose, ma la presenza proprio a questa presentazione con i ragazzi di Luciana Romoli dimostra il contrario. Lei a 12 anni faceva la staffetta partigiana, assumendosi dei rischi, forse per incoscienza, sicuramente spinta dalla necessità del momento. Non stiamo raccontando qualcosa di fantascientifico, anche se vedendo la serie, che ovviamente ho amato moltissimo, mi sono venuti in mente questi ragazzini che sembrano usciti da E.T., in bicicletta per risolvere situazioni drammatiche.

Sembrano usciti dal cinema d’avventura degli anni ’80, una coloritura, immagino, per cercare di avvicinare i giovani

Certo, ma l’Italia è un paese di anziani, e se lo dico io, ci sono persone che hanno ancora memoria di quel periodo, quando magari erano ancora bambini. Credo quindi che Fuochi d’artificio possa essere giusta per riunire tre diverse generazioni, tutte sedute sul divano, quelli che c’erano, altri che se la sono sentita raccontare e i nipoti, che ascoltano i ricordo dei nonni.

Lei interpreta la nonna e ha molte scene con Bebo Storti, il nonno, ma anche con i ragazzi

Ma i protagonisti sono assolutamente i bambini

Come si è trovata a lavorare con loro, al di là dei soliti luoghi comuni?

Sì, che con i bambini non bisogna mai lavorare. È vero, perché rischiano di sembrare sempre più bravi di te. È andata molto bene, sono arrivati tutti preparati. Io ho avuto soprattuto a che fare con Anna Losano, che interpreta Marta. Susanna Nicchiarelli li ha seguiti con particolare attenzione. Io e Marta abbiamo una scena molto bella, mentre siamo seduti al tavolo della cucina a pulire i fagiolini, in cui c’è una forte intimità. Vedi gli occhi dell’altra che stanno veramente seguendo quello che stavi dicendo. È stata una bella esperienza e mi piace l’idea originale di Susanna di scegliere come nonni Signoris e Storti.

Mi sembra una cosa molto bella, si stanno piano piano togliendo le etichette stupide agli attori, come per voi quella di comici e basta

Sarebbe auspicabile. Ogni tanto mi sembra di essere John Belushi, che voleva fare il cacciatore e non glielo facevano fare.

Ci sono varie scene commoventi, come si è trovata in un contesto in cui è una nonna rigida?

Sono andata contro quella che sarebbe stata la mia idea iniziale, anche su giusto suggerimento di Nicchiarelli. È una donna rigida e dura, perché già ferita dal nazifascismo, che gli ha già ammazzato un figlio e non vuole più soffrire. Anche con i bambini ha un atteggiamento molto burbero, li invita ad arrangiarsi da loro. Mi ricorda un po’ mia madre, che mi ha cresciuto carabiniere, mentre il papà era avvolgente. D’altronde, in una coppia ci sono sempre il poliziotto buono e quello cattivo. In questo caso, questa nonna, che spiegherà il suo atteggiamento con la paura di perdere un altro caro in una guerra ancora in corso, è dura ma combattiva. Per cui, non appena si rende conto che i ragazzini stanno facendo qualcosa di importante, li aiuta.

Parliamo di questi bellissimi luoghi del Piemonte di alta montagna

Hai la percezione che si siano svolte realmente quelle battaglie, i partigiani erano veramente su quelle montagne con i nazisti appena sotto e i fascisti dentro casa. Questo fa impressione. Arrivare al trucco al mattino, vedendo cinquanta divise della SS non era certo rilassante. Anche se erano bravi ragazzi.

Con Bebo Storti?

È un amico da sempre, ha fatto tante cose comiche, ma anche drammatiche. È stato un piacere, è un signor attore.

Parlando del 25 aprile e di quei fatti, pensa veramente, anche da madre, che i giovani abbiano dimenticato il senso di quell’anniversario, che ormai sia un festivo e basta?

Una serie come questa ha esattamente l’importanza di invitare a non dimenticare. Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, il fatto che c’è gente che è morta perché noi potessimo parlare, chiunque di noi. Questo è fondamentale. Per i ragazzi o i miei figli, un conto è studiarlo a scuola e un altro è vederlo. Auguro a tutti di potersela godere, questa serie.

E l’improbabile campionato di calcio di cui il suo personaggio è appassionato, con squadre minori, come finirà?

È tutto vero. Un’idea venuta parlando con Susanna Nicchiarelli, anche perché nel romanzo gli adulti non sono tanto delineati. Avevo uno zio che era uno dei ragazzi nati nel 1899, giocava nelle riserve del Genoa, quando la squadra vinceva lo scudetto. Abbiamo quindi fatto un minimo di ricerche, perché il campionato durante la guerra si era interrotto, poi era ripreso. Volevamo dare a questa donna un motivo di alleggerimento dalla sua pesantezza. E ci sembrava curioso.