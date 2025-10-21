Forbidden Fruit Anticipazioni 22 ottobre 2025: Zeynep fa una scoperta che le spezza il cuore. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 22 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep sta per entrare a conoscenza dell'ennesima mossa di Ender ed Alihan, e non la prenderà per niente bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 ottobre 2025 alle 14:10, Zeynep scopre che Ender ed Alihan hanno richiesto l'affidamento esclusivo di Erim. La giovane pensa che l'amato si stia costruendo una nuova famiglia con la moglie, e che quindi farebbe bene a rassegnarsi. Per svagarsi, Zeynep organizza una serata con gli amici di Bursa. Yildiz ne approfitta per invitare Bircan, l'ex di Kemal, alla quale affiderà un compito molto importante... Di che si tratterà?

Forbidden Fruit: Ender diabolica...

Ender si è messa in testa di colpire ed affondare Halit, e così non fa che agire in tal senso. La signora, ad esempio, ha escogitato un diabolico piano per riuscire ad impedire che venga celebrato il matrimonio tra Zehra e Kemal, conscia del fatto che, dopo le nozze, quest'ultimo si schiererà apertamente a favore del nuovo suocero, e di conseguenza contro di lei. E così, mentre Ender stava incontrando Irem per coinvolgerla nel suo progetto, Halit veniva informato da Metin che la sua ex moglie sta tramando nell'ombra contro di lui...

Zeynep sotto shock... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep sta per entrare a conoscenza di qualcosa che la getterà nello sconforto più totale. Quando si è sposato con Ender, Alihan si è affrettato a tentare di spiegare all'amata che non era come sembrava: non si erano sposati per amore. Nonostante ciò, Zeynep, con il cuore in mille pezzi, ha deciso di tagliare di netto ogni rapporto con il moro, sentendosi profondamente tradita. Ora, la poverina viene a sapere anche che Ender ed Alihan hanno richiesto l'affidamento esclusivo di Erim. Pensando che i due abbiano intenzione di costruirsi una famiglia insieme, Zeynep crede che sia tempo di voltare definitamente pagina.

Yildiz ha un piano in mente, nelle Anticipazioni della puntata del 22 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Ender vuole sferrare il colpo di grazia ad Halit richiedendo ed ottenendo l'affidamento esclusivo del loro figlioletto, Erim. Zeynep, invece, pensa che lei ed Alihan vogliano costruirsi una famiglia insieme. Preda dello sconforto, la ragazza si mette in testa di organizzare una sera con i suoi amici di Bursa per provare a svagarsi un po'. Quando ne entra a conoscenza, Yildiz crede sia il caso di approfittarne ed invita Bircan, l'ex fidanzata di Kemal alla quale affiderà un compito ben preciso? Di che cosa si tratterà? Non si prospetta niente di buono, visto che la bionda mira a far saltare le nozze dell'ex marito e Zehra proprio come Ender!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.