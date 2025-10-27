Forbidden Fruit Anticipazioni 28 ottobre 2025: Zeynep inganna tutti, Alihan sempre più turbato...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 28 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep porta avanti una finta relazione amorosa, mentre Alihan è piuttosto scosso...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 ottobre 2025 alle 14:10, Caner rivela a Ender che Zeynep e Dundar sono una coppia. Lui non sa che si tratta solo di una farsa: la govane sta fingendo di avere una relazione amorosa con l'amico per far ingelosire Alihan. Infatti, con la complicità di Yildiz, la - finta - coppia prende parte ad una festa: ci sarà anche il moro, e Zeynep vuole suscitare in lui una reazione. Alihan si apre con Hakan, ed ammette di essere molto turbato...

Forbidden Fruit: Caner corre ad informare Ender, ma...

Caner ha fatto una clamorosa scoperta, così, come da copione, corre immediatamente da Ender per informarla in tempo reale. Il giovane è venuto a sapere che Zeynep ha dato avvio a una nuova frequentazione: ora si sta vedendo con Dundar. D'altra parte, quello che loro due non sanno è che non c'è niente di vero in questa storia: semplicemente, la ragazza e il suo amico hanno deciso d'intraprendere una finta relazione amorosa soltanto per cercare di colpire e affondare Alihan, con il quale Zeynep è sempre più adirata...

Dundar regge il gioco a Zeynep... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Quando Zeynep si è ritrovata Alihan davanti - dopo aver scoperto che aveva richiesto l'affido esclusivo di Erim insieme a Ender - gli ha mentito spudoratamente, dicendogli che lei e Dundar ormai erano una coppia. Poi, una volta rimasti soli, quest'ultimo le ha chiesto spiegazioni in merito al suo bislacco comportamento, e Zeynep si è senttia obbligata a raccontargli la sua tormentata storia con l'ex; colpito dal suo discorso, Dundar ha quindi preso la decisione di reggerle il gioco per aiutarla a mettere in atto la sua "vendetta" contro Alihan.

Alihan turbato, nelle Anticipazioni della puntata del 28 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Con la complicità di Yildiz, Zeynep partecipa a una festa insieme a Dundar. I due danno proprio l'impressione di essere una coppia a tutti gli effetti, anche e soprattutto perché al party, tra gli invitati, c'è anche Alihan. Zeynep spera di suscitare una reazione in lui, e infatti ci riesce. In seguito, Alihan si ritrova ad aprirsi con Hakan, al quale deve confidare di essere piuttosto turbato. Il giovane ammette di aver provato un forte fastidio nel vedere la sua amata insieme a un altro, così come per il fatto che non smette di pensare al misterioso rapporto che aveva sua madre con Halit...

