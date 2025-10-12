Forbidden Fruit Anticipazioni 13 ottobre 2025: Zeynep a cena con Dundar, ma arriva Alihan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 13 ottobre 2025 su Canale 5: Zeynep e Dundar hanno un appuntamento romantico... fino a quando non arriva Alihan per guastare loro la festa!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 13 ottobre 2025 alle 14:10, Yildiz irritata dal comportamento di Kemal, sta cercando di dimenticarlo. Intanto, lui sta convincendo Zehra a prendersi del tempo per organizzare nel miglior modo possibile le loro nozze. Halit, invece, sta informando Kemal che il suo matrimonio con la figlia verrà celebrato entro due giorni. Nel frattempo, Dundar raggiunge casa di Zeynep per una cena romantica. Presto, però, i due vengono interrotti da Alihan...

Forbidden Fruit: Kemal e Zehra si sposano...

Yildiz continua ad essere profondamente scossa. La giovane, stanca della convivenza con Halit, se ne era andata di casa e si era diretta dritta da Kemal per aprirgli finalmente il suo cuore; purtroppo, però, una volta giunta a destinazione ha ricevuto una brutta sorpresa: lui stava per convolare a nozze con Zehra. Alla fine, il matrimonio è saltato a causa di un'allarmante telefonata che li avvisava di un incidente di Erim, ma, a quanto pare, Kemal e la sua fidanzata sono ancora determinati a diventare marito e moglie quanto prima...

Halit vuole che il matrimonio si celebri quanto prima... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz è pronta a troncare una volta per tutte ogni rapporto con Kemal, poiché fa molta fatica a tollerare il suo inspiegabile e drastico cambiamento di atteggiamento. Nel mentre, lui sta cercando di convincere Zehra che la cosa migliore da fare sia prendersi più tempo per organizzare al meglio la loro cerimonia di nozze. Peccato che Halit non sia per niente d'accordo con Kemal. L'imprenditore, conscio del fatto che, dopo questo matrimonio, il futuro genero si schiererà dalla sua parte e quindi contro Alihan ed Ender, lo informa che l'evento verrà celebrato entro un paio di giorni...

Alihan geloso di Zeynep, nelle Anticipazioni della puntata del 13 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Che cosa sta succedendo tra Zeynep e Dundar? Lui sembra averle messo gli occhi addosso, tanto che è stato molto felice quando ha scoperto di aver vinto un appuntamento con lei alla lotteria organizzata in azienda. Poi, in primo luogo per far indispettire Alihan, Zeynep lo ha invitato a casa sua per una cena romantica. Tuttavia, nel corso della serata, busseranno alla sua porta Hakan, Irem, Caner, Emir ed il moro, che non sarà di ottimo umore. Alihan, nervoso come non mai a causa di una forte gelosia, farà il possibile per guastare loro la festa...

