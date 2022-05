Eurovision Song Contest 2022: Stasera la Prima Semifinale in onda su Rai1

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi saranno gli Ospiti e quale sarà la Scaletta dei cantanti in gara, per la Prima Semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022, in onda Stasera su Rai1.

Appuntamento stasera, martedì 10 maggio 2022, con la prima delle due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2022. La competizione canora, ospitata quest'anno a Torino, andrà in onda in diretta su Rai1 a partire dalle 20.30 e sarà condotta da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika mentre a Gabriele Corsi e Cristiano Malgoglio – in stile serata Oscar – è affidato il compito di commentare le tre serate, in partenza oggi e che si concluderanno con la Finalissima di Sabato 14 maggio. Ma scopriamo cosa succederà nella Prima Semifinale di questa sera, quali saranno gli ospiti e quale sarà la Scaletta Ufficiale dei cantanti e dei brani in gara.

Eurovision Song Contest, Prima Semifinale: Ospiti Diodato, Dardust, Benny Benassi e Sophie and The Giants

La Prima Semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022, in onda stasera, sarà ricca di sorprese e di ospiti importanti. Sul palco dell'Eurovision, in diretta dal Pala Olimpico di Torino, salirà Diodato. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020, calca finalmente il palcoscenico della competizione canora europea, dopo avervi dovuto rinunciare l'anno scorso. Diodato, come vincitore del Festival, avrebbe dovuto infatti rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2020, cancellato a causa della Pandemia. L'artista avrà quindi la sua opportunità proprio questa sera. Insieme a lui, durante la stessa serata, ci saranno anche Dardust – che ha annunciato di voler portare sul palco il suo personale tributo alla musica elettronica e dance italiana – Benny Benassi e il gruppo britannico Sophie and the Giants.

Eurovision 2022: la Scaletta della Prima Semifinale in onda il 10 maggio 2022

Tanti saranno gli artisti che saliranno stasera sul palco del Pala Olimpico di Torino per la Prima Semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022. Saranno infatti diciassette i Paesi protagonisti di questa sera. Ogni cantante dovrà esibirsi con voce live mentre, come da regolamento della competizione, non è consentito l'uso di alcun strumento musicale in modalità dal vivo e ogni canzone dovrà avere durata massima di tre minuti. Ma vediamo insieme la Scaletta Ufficiale degli artisti, in ordine di esibizione, prevista per oggi:​

Albania, Ronela Hajati - Sekret Lettonia, Citi Zēni - Eat Your Salad Lituania, Monika Liu - Sentimentai Svizzera, Marius Bear - Boys Do Cry Slovenia, LPS - Disko Ucraina, Kalush Orchestra - Stefania Bulgaria, Intelligent Music Project - Intention Olanda, S10 - De Diepte Moldavia, Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portogallo, MARO - Saudade, Saudade Croazia, Mia Dimšić - Guilty Pleasure Danimarca, REDDI - The Show Austria, LUM!X feat. Pia Maria - Halo Islanda, Systur - Með Hækkandi Sól Grecia, Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Norvegia, Subwoolfer - Give That Wolf A Banana Armenia, Rosa Linn - Snap

L'Eurovision Song Contest 2022 va in onda Stasera su Rai1.