Eurovision 2022: Pausini, Cattelan e Mika saranno i conduttori. L'annuncio ufficiale a Sanremo 2022

Anticipazioni TV

Notizie di agenzia danno come papabili per la conduzione dell'Eurovision 2022 Alessandro Cattelan, Laura Pausini e forse Mika. Ma l'annuncio ufficiale verrà dato sul palco del festival di Sanremo.

A pochi giorni dall'inizio del festival di Sanremo, fonti di agenzia parlano dei probabili conduttori dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest, che, come sappiamo, si svolgerà in Italia, per la precisione a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin all'edizione 2021. Vediamo quali sono i nomi annunciati.

Chi presenterà l'Eurovision Song Contest 2022

L'agenzia di stampa Adnkronos, facendo riferimento a "fonti bene informate", parla di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e (ancora non sicuro al cento per cento) Mika, come conduttori dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. Aggiunge anche che l'annuncio ufficiale verrà dato proprio sul palco dell'Ariston in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo, quella che vedrà come ospite Laura Pausini.

Sembra che le motivazioni della scelta del trio sia dovuta, oltre che alla loro ovvia fama e capacità, anche per la conoscenza della lingua inglese, cosa non tanto scontata nel nostro paese. Intanto domani ci sarà il passaggio del testimone tra il sindaco di Rotterdam, dove si è tenuta la scorsa edizione, e quello di Torino. Ricordiamo che l'Eurovision Song Contest, manifestazione seguitissima, si svolgerà il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico di Torino.