Cambio di programmazione per le Soap di Canale5: Segreti di Famiglia prende il posto di Endless Love. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Novembre è il mese dei cambiamenti per le Soap di Canale5. Dopo aver detto addio a La Promessa, spostata su Rete4, saluteremo anche Endless Love, anche se per il momento non per sempre. Al suo posto arriverà Segreti di Famiglia che da appuntamento della prima serata si trasformerà in giornaliero. Ecco nel dettaglio cosa succederà.

Cambio di programmazione su Canale5. A novembre le soap subiranno una nuova "rivoluzione" nel palinsesto Mediaset. Dopo La Promessa, spostata su Rete4, è il turno di Endless Love, che dovrà lasciare il suo posto, nel daytime della rete ammiraglia, per un altro appuntamento che abbiamo conosciuto nelle prime serate e che invece ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. A sostituire la storia d’amore di Nihan e Kemal sarà il dramma giallo - romantico Segreti di Famiglia. Ma per Endless Love non sarà un addio definitivo.

Segreti di Famiglia ed Endless Love: Ecco cosa succederà, Video

Ecco cosa succederà la prossima settimana tra Segreti di Famiglia ed Endless Love. Guarda qui sotto il video:

Anticipazioni: Cambio Programmazione: Segreti di Famiglia prende il posto di Endless Love

Segreti di famiglia prende il posto di Endless Love su Canale5

Novembre 2024 vedrà una piccola rivoluzione nel palinsesto pomeridiano di Canale5. Endless Love abbandona il suo slot orario delle ore 14.10, subito dopo Beautiful, e lascia il posto a Segreti di Famiglia, serie tv turca che passa da appuntamento serale a soap opera pomeridiana.

Abbiamo conosciuto Segreti di Famiglia lo scorso giugno 2024, in prima serata. La serie tv è stata interrotta a fine agosto e ci aspettavamo un ritorno in dicembre, alla fine de La Rosa della Vendetta, che si concluderà il 17 novembre prossimo, con un gran finale. Non sarà però così. La decisione di Mediaset è quella di trasformare Segreti in un appuntamento daily, da lunedì al venerdì dopo le vicende della Forrester Creations. Ma che fine farà Endless Love? Le diremo per sempre addio? Ebbene, la risposta è no almeno non per ora.

Endless Love: ecco qual è il futuro della soap

Endless Love non sparirà del tutto dal palinsesto di Canale5. È vero che la soap non andrà più in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sarà sostituita da Segreti di Famiglia ma continuerà a farci compagnia nel primo pomeriggio del sabato e nella prima serata del giovedì. Rimarrà però in onda per un breve periodo e questo perché la storia di Nihan e Kemal si sta avviando alla conclusione e mancano poche puntate al gran finale che, ve lo anticipiamo, ci lascerà senza parole.

Segreti di Famiglia: di cosa parla la Soap

Per chi non avesse seguito gli appuntamenti serali con Segreti di Famiglia, ecco un piccolo riassunto di quella che sarà la nostra seconda soap pomeridiana su Canale5.

Segreti di Famiglia è un dramma che noi consideriamo giallo-romantico. Al centro del racconto c’è un terribile assassinio - a cui ne seguiranno altri - e, come dice il titolo, segreti inconfessabili che coinvolgono le famiglie di Ceylin e Ilgaz, protagonisti di una vicenda che li porterà a scoprire verità indicibili e molto dolorose per entrambi. Nessuno attorno a loro sembra dire il vero e non essere coinvolto in qualche strano e misterioso evento, che porterà i due ragazzi a mettere in discussione tutto, persino gli affetti. Ma come ogni dizi, ovvero serie turca, che si rispetti, non manca mai l’amore. Ilgaz e Ceylin, che inizialmente si troveranno a collaborare per dirimere uno stesso caso, non potranno più fare a meno l’uno dell’altra. Tra loro scoppierà un sentimento che vincerà su tutto e tutti.

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.