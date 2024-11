Endless Love: Stasera, 21 novembre 2024, Nuovo Appuntamento con la Soap Turca di Canale5

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata Serale di Endless Love in onda il 21 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir è pronto a mettere in atto la sua vendetta, vuole uccidere Asu!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sbalorditive. Negli episodi in onda il 21 novembre 2024 alle 21.40, Kemal e Nihan arrivano tardi, poiché Tarik ha già preso Gurcan in ostaggio. Dopodiché, un romantico momento tra i due viene interrotto dall'arrivo improvviso della polizia: entrambi sono accusati di violazione di domicilio. Nonostante ciò, alla fine il Soydere e la Sezin, insieme a Zehir, riescono a fare irruzione nella casa dell'uomo, ed in questo modo vengono a sapere che qualcuno li ha preceduti. Tarik ha sequestrato Gurcan, ed è persino sul punto di sparargli. Quest'ultimo riesce a liberarsi, a colpirlo e a fuggire. Nel mentre, Zeynep si sta lasciando andare con Fehime, facendole un'amara confessione, e Leyla sta informando Vildan del fatto che presto sposerà Ayhan. Emir, invece, con un inganno riesce a portare Asu e eTufan in una vecchia fabbrica di scarpe. Qui, l'imprenditore costringe la sorella a mettersi al volante: il suo obiettivo è vendicarsi del tentato omicidio della moglie. Sopraggiunge Mujgan, la quale, accompagnata da Nihan, spera di fermare Emir...

Endless Love Anticipazioni: Asu dà un inquietante consiglio a Tarik...

Asu, facendo leva sulle paure di Tarik, gli dà un suggerimento, sapendo che, se lui dovesse assecondarla, le farebbe un enorme favore. La mora consiglia a Tarik d'incastrare Gurcan, in modo tale che risulti essere il solo ed unico colpevole. Intanto, Zehir, che sta continuando ad indagare per rintracciare quest'ultimo, riesce finalmente a trovare il suo indirizzo di casa; tuttavia, quando Kemal e Nihan arrivano alla sua porta, è già troppo tardi. Infatti, Gurcan è imbavagliato, perché il primogenito di Fehime ed Huseyin lo sta tenendo in ostaggio.

Endless Love Anticipazioni: Tarik rapisce Gurcan, ma...

Un romantico momento tra Kemal e Nihan viene interrotto bruscamente dall'improvviso arrivo della polizia: entrambi sono accusati di violazione di domicilio. Nonostante ciò, i due, insieme a Zehir, riescono comunque ad irrompere in casa di Gurcan, dove però di quest'ultimo non c'è traccia. Tarik li ha preceduti. Il giovane, seguendo il consiglio di Asu, ha rapito l'uomo ed ora gli sta persino puntando una pistola contro, pronto a farlo fuori. Colpo di scena: Gurcan riesce a liberarsi, ad assalire Tarik e a mettersi in fuga!

Emir pronto ad uccidere Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 21 novembre 2024

Zeynep, disperata, si sta lasciando andare ad uno sfogo con sua madre Fehime. La ragazza ammette di sentirsi bloccata, perché innamorata follemente di Emir, l'uomo sbagliato. Nel mentre, Leyla ha una difficile rivelazione da fare Vildan, perché sa che lei non la prenderà bene: presto convolerà a nozze con Ayhan. Come reagirà Vildan? Emir, invece, è pronto a mettere in atto il suo diabolico piano per vendicarsi del tentato omicidio di Nihan. Con uno stratagemma, l'imprenditore riesce a portare Asu e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe; qui, costringe la sorella a mettersi al volante dell'automobile. Sopraggiunge a sorpresa Mujgan, la quale, accompagnata dalla nuora, si è recata sul posto per provare a fermare Emir...

Endless Love va in onda su Canale 5 il giovedì alle 21:40 ed il sabato alle 14:40.