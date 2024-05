Endless Love Anticipazioni 10 maggio 2024: Emir in carcere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 10 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal sporge denuncia contro Emir, il quale poco dopo viene arrestato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 maggio 2024, alle 14:10, Nihan sta raggiungendo Leyla: vuole che sia lei a darle una conferma ufficiale in merito al loro grado di parentela. La donna, con le spalle al muro, non può negare; inoltre, aggiunge che stava per sposare Onder, ma che il giorno del loro matrimonio venne a sapere che Vildan era incinta di lui. Dopodiché, Leyla spinge la nipote a non commettere i suoi stessi errori, deve essere sincera con Kemal. Intanto, Emir continua a manipolare Zeynep, fino a convincerla a dichiarare di essersi innamorata di lui. L'ingegnere, invece, sta sporgendo denuncia contro Emir, il quale, poco dopo, viene arrestato. La suocera, preoccupata, assume un avvocato per la sua difesa. Per finire, la Sezin raggiunge il Soydere e, in lacrime, gli confessa di aver scoperto di avere una zia - che ha sofferto a causa dei suoi genitori -, e qual è il vero motivo per cui, cinque anni fa, accettò di convolare a nozze con Emir...

Endless Love Anticipazioni: Nihan si confronta con Leyla...

Mentre Kemal stava consigliando a Leyla di parlare con Nihan prima che fosse Emir, quest'ultimo stava lasciando di stucco sia la moglie che il cognato. Ora che la Sezin sa qual è la verità, si dirige in tutta fretta dalla zia: vuole avere una conferma ufficiale da parte sua in merito al loro grado di parentela. Leyla, capendo di non poter più continuare a tacere, vuota il sacco. Lei e Vildan sono davvero sorelle, ma non sono più in buoni rapporti perché, il giorno del suo matrimonio con Onder, scoprì che la parente ed il futuro marito avevano una relazione clandestina, e che Vildan era persino incinta. Commossa, Leyla consiglia alla nipote di non commettere il suo stesso errore: farebbe meglio ad essere del tutto sincera con l'amato...

Endless Love Anticipazioni: Emir manipola Zeynep...

Lo spietato imprenditore non ha intenzione di mollare la presa: vuole distruggere il Soydere, anche e soprattutto togliendogli ciò che ha di più prezioso al mondo, la sua famiglia. Emir non ha soltanto assunto Tarik come suo uomo di fiducia, ma si sta dedicando anima e corpo alla conquista del cuore di Zeynep. In effetti, sembra proprio che stia riuscendo nel suo intento. Ora, il giovane, che continua a manipolarla con una serie di attenzione e menzogne, sta persino convincendo la ragazza a dichiarare di amarlo...

Emir arrestato, nelle Anticipazioni di Endless Love del 10 maggio 2024

L'ingegnere, grazie all'aiuto di Zehir, è stato capace di rintracciare i malviventi che lo hanno accoltellato, e li ha fatti arrestare. Adesso, Kemal si sta preparando a recarsi presso la centrale di polizia: deve sporgere denuncia contro Emir, la mente dell'aggressione che ha subito. Così, poco dopo, Emir finisce in manette. La suocera, molto preoccupata per il genero, assume un avvocato per la sua difesa. In un secondo momento, Nihan, in lacrime, raggiunge l'ex per fargli due rivelazione: ha scoperto di avere una zia e la verità sul matrimonio dei genitori, ma, soprattutto, vuole confessargli per quale motivo, cinque anni prima, fu costretta ad accettare la proposta di matrimonio di Emir...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.