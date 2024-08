Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Ayhan Kandarli nuovo protagonista della soap, chi lo interpreta

Anticipazioni TV

Novità nella nuova stagione di Endless Love. Le Anticipazioni Turche, infatti, ci rivelano l’entrata in scena di Ayhan Kandarli impersonato da Kerem Alisik ovvero Ali Rahmet Fekeli di Terra Amara.

Un grande ingresso nelle nuove puntate di Endless Love. Le Anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, ci rivelano che Kemal Soydere farà la conoscenza di Ayhan Kandarli in prigione, un boss potente che lo aiuterà a salvarsi dalla spietata vendetta di Emir Kozcouglu. Ad impersonare il nuovo protagonista è Kerem Alisik, noto per aver prestato il volto ad Ali Rahmet Fekeli nella soap Terra Amara. Scopriamo insieme i dettagli e le trame.

Kemal in prigione nelle nuove puntate di Endless Love

Nuovi colpi di scena attendono i fan di Endless Love. Dopo aver sparato a Emir Kozcouglu, certo di averlo ucciso con un colpo al petto, Kemal Soydere si è costituto alla polizia per l’omicidio. Turbata dalla porte del padre e del fratello, Nihan Sezin farà una mossa totalmente inaspettata, testimoniando a sfavore del suo grande amore e raccontando al giudice che Kemal ha provato ad uccidere Emir dopo aver scoperto la tresca che il suo acerrimo nemico aveva con la sorella Zeynep. Il Soydere viene così condannato a dieci mesi, in attesa di scoprire se la sua condanna verrà prolungata. In prigione, Kemal farà la conoscenza del detenuto Ayhan Kendarli, una conoscenza che si rivelerà molto utile dato che la vendetta di Emir potrebbe raggiungerlo anche dietro le sbarre.

Fekeli di Terra Amara è il nuovo protagonista di Endless Love

A prestare il volto a Ayhan Kandarli, come ci rivelano le Anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, sarà un attore molto noto al pubblico di Canale 5 ovvero Kerem Alisik, che ha impersonato Ali Rahmet Fekeli nella soap Terra Amara. Le trame ci rivelano che per Kemal i mesi vissuti in prigione saranno a dir poco difficili, dato che Emir si risveglierà dopo la sparatoria e una difficile operazione che gli ha lasciato un vistoso deficit motorio, pronto a vendicarsi del suo rivale. Kemal trascorrerà gran parte della detenzione in isolamento mentre Ayhan veglierà su di lui, incuriosito dalla sua storia e dalla sua forza di carattere, allertando i suoi scagnozzi in prigione affinché al Soydere non accada nulla. Lui, nel frattempo, avrà tanto tempo per pensare al grande tradimento di Nihan e alla decisione di annunciare alla stampa di essere in attesa del figlio di Emir. In tutto ciò si inserisce anche Leyla Acemzade, che sembra farà immediatamente colpo su Ayhan.

Anticipazioni Terra Amara: Leyla affascina Ayhan

A dare supporto a Kemal ci sarà Leyla che cercherà di capire con lui perché Nihan ha improvvisamente cambiato idea e si è schierata apertamente dalla parte di Emir. La Acemzade, sapendo che Nihan aveva scoperto di non essere incinta dopo il suo ricovero e ignorando che è stato proprio Emir a mentirle a riguardo, crede che la Sezin sia davvero incinta del marito, e così anche Kemal finisce con il trovare plausibile questa versione dei fatti. Mentre i due penseranno ad un modo per evitare al Soydere una dura condanna per tentato omicidio, Ayhan si mostrerà molto attratto da Leyla e ne vorrà fare la conoscenza. Nove mesi dopo il loro incontro in prigione, i due si rincontreranno e sembra che ci sarà una scintilla: si formerà una nuova coppia? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Endless Love in onda su Canale 5.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.