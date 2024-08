Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal spara ad Emir e si costituisce per il suo omicidio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Kemal spara ed Emir e, certo di averlo ucciso, si autodenuncerà alla polizia...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? In attesa che Kemal, Nihan, Emir e tutti gli altri protagonisti tornino a farci compagnia nei pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset a partire da lunedì 26 agosto 2024, scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Kemal, furioso dopo aver scoperto che Zeynep ed Emir sono stati amanti, si recherà da quest'ultimo per vendicarsi. Tra i due avrà inizio una colluttazione che terminerà con un colpo di pistola partito per errore all'ingegnere e che raggiungerà il petto del rivale in amore. Convinto di averlo ucciso, il Soydere chiamerà la polizia per costituirsi... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Kemal sempre più sospettoso nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi abbiamo lasciato Kemal ancora perplesso in merito alla presunta tresca tra Zeynep ed Emir, i telespettatori turchi sanno bene che presto l'ingegnere scoprirà che è tutto vero: tra la sorella ed il suo peggior nemico c'è stata una relazione clandestina segreta. Nel momento in cui il Soydere si rende conto che Zeynep ha assunto un atteggiamento piuttosto bizzarro nei confronti di Ozan, il quale intanto è finito dietro le sbarre, i suoi sospetti si fanno ancora più forti. Per tale ragione, chiede a Salih se il suo amico hacker possa aiutarlo: vuole trovare una prova.

Endless Love Anticipazioni: Kemal spinge Zeynep a confessare!

Alla fine, Kemal riesce a trovare quello che stava cercando: uno scambio di messaggi inequivocabili tra Zeynep ed Emir, la prova della loro tresca. Furibondo, il giovane si dirige in fretta e furia dalla sorellina per metterla alle strette, desideroso di sentirglielo dire dalla sua bocca. Per spingerla a vuotare il sacco, il Soydere la inganna: si presenta con un finto test di paternità e le dice di avere la certezza che il figlio che aspetta non possa essere di Ozan. Allora, in preda alla disperazione, Zeynep cede e confessa di essere stata l'amante dello spietato imprenditore, che le aveva fatto credere di ricambiare i suoi sentimenti...

Anticipazioni Endless Love: Kemal è certo di aver ucciso Emir!

Kemal è una furia cieca. L'ingegnere raggiunge Emir a casa sua e, senza neanche dargli il tempo di parlare, gli si scaglia contro e lo colpisce con una rabbia inaudita. Il crudele marito di Nihan, a questo punto, gli assicura che non ha mai fatto niente a Zeynep o con Zeynep senza il suo consenso: lei si è semplicemente innamorata. Il Soydere continua a colpirlo con sempre più foga, fino a quando Emir non estrae una pistola. Inizia una colluttazione ed il protagonista tenta di disarmarlo, quando ci riesce, però, gli parte un colpo che raggiunge l'odiato nemico proprio dritto al petto. Emir stramazza al suolo e Kemal, certo di averlo ucciso, chiama seduta stante la polizia per costituirsi per omicidio. Ma sarà davvero come pensa oppure il rivale in amore è soltanto ferito?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.