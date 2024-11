Endless Love Anticipazioni 21 novembre 2024: Asu e Tarik in combutta!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 21 novembre 2024 su Canale 5: Asu e Tarik si accordano per mettere in atto un diabolico piano...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 novembre 2024, alle 14:10, Asu dà un consiglio a Tarik: incastrare Gurcan, in modo tale che appaia come il solo ed unico colpevole. Intanto, Zehir trova l'indirizzo dell'uomo; tuttavia, Kemal e Nihan arrivano tardi...

Endless Love Anticipazioni: Asu trema...

Emir ha sempre avuto il forte sospetto che quello in cui Nihan ha rischiato di perdere la vita non sia stato un semplice incidente, ed ora ne ha la certezza. Mentre l'imprenditore ordina a Tufan di scoprire al più presto chi ci sia dietro il tentato omicidio, Asu teme il peggio. Avendo il terrore che Emir possa scoprire la verità, e quindi stanarla, la giovane pensa che l'unica cosa da fare sia ordinare al suo scagnozzo, Gurcan, colui il quale ha manomesso i freni dell'automobile della pittrice su sua richiesta, di lasciare subito il Paese; purtroppo per Asu, Gurcan ha già tutti alle calcagna, poiché sia lo spregevole fratello che Kemal si sono messi sulle sue tracce. Quale sarà, dunque, la sua prossima mossa per cercare di farla franca?

Endless Love Anticipazioni: Tarik in preda al panico!

Asu non è la sola ad avere paura che un'inquietante verità che la riguarda e che potrebbe farla finire in guai seri venga a galla. Tarik è terrorizzato al pensiero che Kemal possa scoprire che cosa sia realmente successo ad Ozan. Infatti, è chiaro che il ragazzo sia più coinvolto di quanto voglia ammettere in questa brutta faccenda, mentre l'ingegnere è determinato come non mai a far luce sulla sua misteriosa morte del fratello di Nihan. E la mora potrebbe essere proprio sul punto di capire che la cosa migliore da fare sia sfruttare la paura di Tarik a suo favore...

Asu e Tarik si alleano, nelle Anticipazioni di Endless Love del 21 novembre 2024

Sentendosi alle strette, Asu decide di prendere in mano la situazione per trovare la soluzione che ritiene potrebbe rappresentare per lei una via d'uscita. Asu prende in disparte Tarik per dargli un consiglio a dir poco interessante: il suo piano è quello d'incastrare Gurcan, in modo tale che quest'ultimo risulti il solo ed unico responsabile di tutte le disgrazie che sono capitate. Che cosa sceglierà di fare il primogenito di Fehime ed Huseyin? Nel frattempo, però, Zehir, che non ha mai smesso di svolgere le sue indagini per riuscire a rintracciare Gurcan, sta per centrare il suo obiettivo. Peccato che, nonostante il successo riscosso da lui nelle sue ricerche, Kemal e Nihan non riusciranno ad arrivare in tempo...

