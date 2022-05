Don Matteo 13: Stasera su Rai1 la Settima Puntata della Fiction con Raoul Bova, Terence Hill e Nino Frassica

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella Settima Puntata di Don Matteo, in onda Stasera 17 maggio 2022, su Rai1. Valentina è felice della sua relazione con Marco ma lui comincia a soffrire la loro differenza d'età. Anna riceve una proposta che potrebbe cambiarle per sempre la vita.

Nuovo appuntamento con Don Matteo 13. Stasera, 17 maggio 2022 ed eccezionalmente di martedì, va in onda la Settima Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica, a partire dalle 21.25 su Rai1. Tante le novità di questa nuova stagione come l’arrivo di Valentina, la figlia del Capitano Anceschi – ormai Colonnello – e di Federico, un giovane problematico ma pronto a tutto pur di occuparsi del suo fratellino Clementino. Ad aiutarlo ci sarà Greta, una ragazza con la testa sulle spalle ma da un passato doloroso. Ma una novità su tutte caratterizza la tredicesima stagione della Fiction: l’arrivo di Don Massino, interpretato da Raoul Bova, destinato a prendere il posto di Terence Hill e che nelle ultime puntate è diventato il nuovo parroco di Spoleto, con grande rammarico del Maresciallo Cecchini.

Don Matteo 13: ecco cosa è successo nella Sesta Puntata

Nella Sesta Puntata di Don Matteo 13, abbiamo visto Don Massimo in grande difficoltà. Il sacerdote ha faticato non poco per essere accettato dalla comunità di Spoleto, così affezionata a Don Matteo, e pronta a tutto – pure a scrivere una petizione – per liberarsi di lui. Ma alla fine il buon parroco sembra essere riuscito a ottenere un sorriso da parte dei suoi fedeli, grazie non solo alla sua grande umanità ma anche e soprattutto all’intervento di una pentita Natalina, ora pronta a lasciare andare il ricordo di Don Matteo e ad affidare la canonica al nuovo arrivato. Don Massimo ha dimostrato di essere un vero e proprio segugio, tanto quanto il suo predecessore, e di avere ancora il fiuto da Carabiniere. Grazie a lui la giovane Stella, ha potuto vedere risolto il caso della morte di sua madre e scoprire – suo malgrado – che le accuse pendenti su suo padre, purtroppo erano vere. Intanto Marco e Valentina hanno cercato di trovare il modo migliore per rivelare a Cecchini della loro relazione. A dar loro una mano ci ha pensato Anna, che ha finito però per diventare parte di un rocambolesco – e comico – equivoco, per cui lei e Marco sarebbero tornati finalmente insieme. Ma le cose stanno totalmente in un altro modo e durante una cena - organizzata dal Maresciallo, felice che i suoi amici siano di nuovo una coppia – Valentina ha rivelato allo zio di essere innamorata del PM, facendo venire un collasso al povero Cecchini. Riuscirà ad accettare che la sua “nipotina” abbia una relazione con un uomo più grande di lei? Federico ha invece dimostrato di aver imboccato la retta via. Dopo aver protetto Greta da un loro compagno di classe, desideroso solo di approfittarsi di lei e della sua farmacia per procurarsi degli oppiacei, il Limoni ha promesso a se stesso e alla ragazza di impegnarsi a scuola. Solo così potrà rivedere Clementino, il suo amato fratellino.

Don Matteo 13: le Anticipazioni della Settima Puntata in onda Stasera su Rai1

Nella Settima Puntata di Don Matteo 13, intitolata Le colpe degli altri, Valentina è molto felice di aver rivelato a suo zio e a tutti di essersi innamorata di Marco. La loro relazione non è più un segreto ma Nardi comincia a soffrire la differenza d'età tra lui e la sua fidanzata. Il PM non riesce proprio a reggere il passo e l'entusiasmo della ragazza. Decide così di parlarne con Anna che, nonostante si offra di aiutarlo, potrebbe sfruttare a suo piacimento questo piccolo ma non insignificante particolare. Per la Capitana sono però in arrivo altre sorprese. Il Colonnello Lucio Valente tornerà a Spoleto con una proposta per lei, del tutto inaspettata e che potrebbe cambiarle per sempre la vita. Federico e Greta, dopo aver fatto pace, sembrano finalmente in grado di gestire la loro relazione mentre Cecchini si convince di portare sfortuna a chiunque lo incontri.

La Settima Puntata di Don Matteo 13 va in onda stasera su Rai1.