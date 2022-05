Don Matteo 13: Stasera su Rai1 la Nuova Puntata della Fiction con Raoul Bova, Terence Hill e Nino Frassica

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella Sesta Puntata di Don Matteo, in onda Stasera 5 maggio 2022, su Rai1. Don Massimo fatica a farsi accettare a Spoleto mentre Valentina e Marco cercano di nascondere a Cecchini la loro storia d'amore. Ad aiutarli, suo malgrado, ci penserà Anna.

Nuovo appuntamento con Don Matteo 13. Stasera va in onda la Sesta Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica, a partire dalle 21.25 su Rai1. Tante le novità di questa nuova stagione come l’arrivo di Valentina, la figlia del Capitano Anceschi – ormai Colonnello – e di Federico, un giovane problematico ma pronto a tutto pur di occuparsi del suo fratellino Clementino. Ad aiutarlo ci sarà Greta, una ragazza con la testa sulle spalle ma da un passato doloroso. Ma una novità su tutte caratterizza la tredicesima stagione della Fiction: l’arrivo di Don Massino, interpretato da Raoul Bova, destinato a prendere il posto di Terence Hill.

Don Matteo 13: ecco cosa è successo nella Quinta Puntata

La Quinta Puntata di Don Matteo 13, andata in onda lo scorso giovedì 28 aprile 2022, ha visto l'ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Per Cecchini, Natalina e Pippo – ma anche per tutti gli abitanti di Spoleto – l'arrivo di un nuovo parroco è stato traumatico. Soprattutto perché di Don Matteo non c'è alcuna traccia e nessuno sa cosa gli sia realmente successo. Un video di sorveglianza ha messo tutti in allarme; dalle telecamere si è scoperto che il prete-detective è stato portato via – nella notte – da due loschi figuri e su una macchina la cui targa non è risultata registrata. Cecchini, nel corso di tutto l'episodio, si è detto convinto che dietro al rapimento del suo grande amico, c'era la mano del losco Don Massimo. Nino è infatti sempre stato convinto che il nuovo arrivato nascondesse qualcosa. E stavolta il suo fiuto sembra non averlo tradito. Don Massimo nasconde davvero qualcosa: il suo passato da ex Carabiniere dei Corpi Speciali e il suo vero nome. Ma il nuovo parroco non c'entra nulla con la sparizione di Don Matteo a Spoleto. Lui è solo stato chiamato a sostituirlo mentre il nostro amato sacerdote sarà impegnato in un'operazione diplomatica in Africa, dove lo attendono mesi molto difficili. E lo ha spiegato in una lettera d'addio indirizzata a ognuno dei suoi amici, alla fine della serata. Intanto tra Federico e Greta sembra essere tornato il sereno. Federico ha infatti deciso di calmare i suoi bollenti spiriti e di seguire la strada della calma, per riuscire un giorno a ottenere la custodia di Clementino. Ad aiutarlo ci sarà Don Massimo, molto simile a lui e in grado di essere una guida attenta e capace di sostenerlo in questo difficile cammino per abbandonare la rabbia. Anna invece, scoperto di amare ancora Marco, ha tentato di tutto per far capire al PM i suoi sentimenti ma la sua timidezza e indecisione, le hanno giocato un brutto scherzo. Incapace di cogliere il momento giusto, la Capitana si è ritrovata a osservare Nardi e Valentina scambiarsi un appassionato bacio e stavolta non per finta.

Don Matteo 13: le Anticipazioni della Sesta Puntata in onda Stasera

Nella puntata di Don Matteo 13, in onda Stasera su Rai1 e intitolata L'Innocente, Don Massimo non riesce proprio a farsi accettare dai parrocchiani di Spoleto. L'assenza di Don Matteo è qualcosa che non può essere colmata così facilmente. Il nuovo arrivato deve addirittura affrontare una petizione organizzata per mandarlo via. Il sacerdote è pieno di dubbi. Ha fatto bene ad accettare questo nuovo incarico al posto del suo amico? A peggiorare la situazione ci si mette un nuovo caso che lo vede – suo malgrado – coinvolto. Sembra proprio che lui, come il suo predecessore, sia destinato ad aiutare Cecchini a risolvere le indagini. Ma il suo passato da Carabiniere e il grave trauma che lo ha spinto a lasciare l'Arma, lo spingono a tenersi fuori da questioni che non lo dovrebbero riguardare. A dargli conforto ci sarà il Vescovo, suo confidente e mentore. Federico intanto comincia a pensare che tra lui e Greta le cose si siano sistemate, tanto da fargli sperare che possa nascere qualcosa tra loro. La ragazza però si è avvicinata a un altro suo compagno. Cecchini scopre che Valentina sta frequentando un ragazzo più grande e vorrebbe scoprire di chi si tratta. L'Anceschi non vuole però che lo zio scopra che l'uomo in questione è Marco e i due ragazzi, con la complicità di Anna, cercano di tenere tutto nascosto.

