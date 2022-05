Don Matteo 13: Stasera su Rai1 la Nona e Penultima Puntata della Fiction con Raoul Bova, Terence Hill e Nino Frassica

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella Nuova Puntata di Don Matteo, in onda Stasera 24 maggio 2022, su Rai1. Ines si trasferisce a casa di Anna e la Capitana deve fare i conti con il senso di maternità mentre Cecchini e Marco sono impegnati in una strana operazione alle spalle dell'Olivieri. Greta peggiora e Federico è disperato.

Don Matteo 13 fa il bis anche questa settimana. Stasera, 24 maggio 2022, va in onda la Nona e Penultima Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica, che si concluderà giovedì 26 maggio 2022. L'appuntamento è partire dalle 21.25 su Rai1. Tante sono state le novità di questa nuova stagione come l’arrivo di Valentina, la figlia del Capitano Anceschi – ormai Colonnello – e di Federico, un giovane problematico ma pronto a tutto pur di occuparsi del suo fratellino Clementino. Ad aiutarlo ci sarà Greta, una ragazza con la testa sulle spalle ma da un passato doloroso. Ma una novità su tutte ha caratterizzato la tredicesima stagione della Fiction, che si concluderà giovedì prossimo: l’arrivo di Don Massino, interpretato da Raoul Bova, che ha preso il posto di Terence Hill. Puntata dopo puntata, il nuovo arrivato ha saputo conquistare il cuore dei suoi parrocchiani - persino quello di Natalina - e si è dimostrato un degno erede dell'amatissimo Don Matteo. In queste ultime due puntate, scopriremo quale sarà il futuro dei due parroci e se Don Massimo sarà destinato a rimanere a Spoleto, per altro tempo ancora. Ma vedremo anche come andrà a finire tra Sergio, Ines e Anna e anche tra la Capitana e Marco, i cui sentimenti sembrano pronti a esplodere da un momento all'altro. Prima di scoprire cosa succederà nell'episodio di oggi ecco una clip in anteprima esclusiva sul finale di Stagione di Don Matteo 13.





L'Ottava Puntata di Don Matteo, andata in onda giovedì 19 maggio 2022, è stata piena di colpi di scena e di lieti fine. Don Massimo ha aiutato Caterina a recuperare il rapporto con suo figlio Federico. Il parroco ha infatti rivelato al Limoni che ad appiccare – accidentalmente – il fuoco alla baracca e mettere così a repentaglio la vita di Clementino, non è stata sua madre ma bensì lui stesso, in un impeto di rabbia. Caterina non ha mai avuto il coraggio di dirgli niente, ormai convinta che tra lei e il suo primogenito le cose non potessero mai essere sistemate. Ma la scoperta della verità e dell'identità di suo padre, hanno spinto Federico a fare un passo verso la sua mamma, ora finalmente consapevole di quali e quante difficoltà abbia dovuto affrontare pur di non lasciarlo solo. Caterina ha anche iniziato un percorso di disintossicazione ed è fermamente convinta ad andare avanti per la sua strada. Ma Don Massimo e prima di lui Don Matteo, hanno pensato di sostenere i due permettendo loro di avere una casa in cui vivere, insieme e felici. Purtroppo la felicità è destinata ad avere un grosso stop. Il cancro è tornato a tormentare Greta e la ragazza si è sentita male, cadendo a terra davanti a uno spaventato Federico e a un attonito Don Massimo. Intanto Valentina ha raccontato cosa la tormenta ormai da tempo e cosa l'ha spinta a bere. È lei la ragazza con cui il fidanzato della sua amica l'ha tradita ed è lei la causa della sua morte. Spinta da Marco, la giovane ha rivelato tutto a suo padre, il Colonnello Anceschi, e tra loro sembra essere arrivato il momento della svolta. Il cuore dell'algido Colonnello si è sciolto. Anna pare invece aver rinunciato per sempre al suo amore per il PM, per la cui felicità – anche accanto a un'altra donna – è disposta a fare di tutto, forse anche lasciare Spoleto.

Nella Nona e Penultima Puntata di Don Matteo 13, intitolata Il Coraggio di Credere, Ines è costretta a lasciare la canonica e ad andare a vivere insieme ad Anna. L'improvvisa presenza della piccola, spinge la Capitana a riflettere sulla maternità. Potrebbe mai essere una buona madre? La risposta a questa domanda la tormenterà per tutta la puntata mentre Ines, Marco e Cecchini saranno impegnati a portare avanti un'operazione segreta, alle spalle di Anna. Il Maresciallo vestirà i divertenti panni di un allenatore di una squadra di calcetto... per bambini. Federico intanto non si darà pace. Le condizioni di salute di Greta sono peggiorate e il ragazzo sente di dover fare qualcosa per lei. Ma cosa si può fare davanti a una malattia così tremenda e subdola?

