Don Matteo 13: Stasera la Seconda Puntata della Fiction con Terence Hill, Nino Frassica e Raoul Bova

Appuntamento stasera, 7 aprile 2022, con la Seconda Puntata di Don Matteo, la Fiction di Rai1 con Terence Hill. Nell'episodio di oggi, Don Matteo dovrà risolvere il caso dell'omicidio di un famoso avvocato, in cui sembra implicato il giovane e complicato Federico. Il ragazzo sarà davvero colpevole?

Appuntamento stasera con la Seconda Puntata di Don Matteo 13, in onda alle 21.25 su Rai1. La Fiction con Terence Hill e Nino Frassica si è rinnovata per un'altra appassionante stagione. Quest'anno sono previste grandi novità, tra cui l'arrivo di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, destinato a prendere il posto di Don Matteo nella canonica di Spoleto. Per il personaggio di Terence Hill è infatti il momento di andare “in pensione” ma prima ci sono ancora casi da risolvere e nuovi amici da conoscere, tra cui Valentina – apparsa già nella prima puntata della scorsa settimana – figlia dell'amato Capitano, ormai Colonnello Anceschi, arrivata in città e presa sotto l'ala protettiva del Maresciallo Cecchini, il suo padrino e l'unico al momento, in grado di capirla. Ma scopriamo qualcosa in più di quello che succederà oggi, in prima serata.

Don Matteo 13: ecco cosa è successo nella Prima Puntata

La prima puntata di Don Matteo 13, andata in onda giovedì 31 marzo 2022, sì è aperta con l'importante organizzazione del “D-Day” di Don Matteo. Il Capitano Cecchini si è impegnato notte e giorno a festeggiare i quarant’anni di sacerdozio del suo grande e affezionato amico. Purtroppo le cose non sono andate come avrebbero dovuto andare. Infatti l'omicidio di Sara sconvolge Don Matteo, che si mette immediatamente all'opera per scoprire chi abbia voluto la morte della sua dolce figlioccia. I problemi però non sono finiti qui. A Spoleto, per il Don Matteo Day, arrivano il Capitano Anceschi – ormai Colonnello – e sua figlia Valentina. Anceschi non è più quello di una volta. Il divorzio da sua moglie Laura e l'abbandono di quest'ultima, lo hanno reso un uomo duro e un padre severo, fin troppo esigente con sua figlia. Tutto questo ha un peso enorme su Valentina, che non riesce a confessare al padre di non aver passato l'esame per diventare magistrato, per paura di deluderlo. Alla fine la ragazza è costretta a rivelargli tutto il suo dolore ma il Colonnello non è ancora disposto a riaprire il suo cuore all'amore, neanche con la sua bambina e lascia Spoleto senza di lei. Anna invece scopre che Sergio è uscito di prigione un giorno prima del previsto e senza comunicarle nulla. Il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce e la Capitana capisce di essere stata lasciata. Con lei anche la piccola Ines.

Don Matteo 13, ecco le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda Stasera

Nella seconda puntata in onda stasera e intitolata Amore e Rabbia, vedremo Don Matteo impegnato nel risolvere un nuovo caso: l'omicidio di un famoso avvocato. Il delitto sembra essere collegato a un giovane diciassettenne, Federico. Il ragazzo si imbatte casualmente nel sacerdote, mentre è in fuga dalla casa della vittima e tra i due è subito scontro. Federico è un giovane problematico, dal triste passato di abbandono, scorbutico e rabbioso. Don Matteo capisce subito che lui non può essere il vero colpevole e decide di scoprire la verità, per aiutarlo. Intanto Valentina, rimasta a Spoleto a casa di Cecchini dopo il duro confronto con suo padre, cerca di ambientarsi in città. La giovane comincia a creare un bel rapporto con Marco, con cui trova di avere delle forti affinità. L'Anceschi però continua a nascondere un segreto che la turba profondamente e che sembra legato alla morte della sua migliore amica. Anna invece cerca di dimenticare Sergio. Purtroppo Cecchini, come solito fare, finisce per equivocare le intenzioni della sua Capitana e, preoccupato per lei, chiede a Nardi di starle vicino. Il PM ovviamente accetterà di aiutarla; tra i due potrebbe esserci la svolta? La loro amicizia, in questa nuova stagione, sarà destinata a trasformarsi in qualcosa di più?

La Seconda Puntata di Don Matteo 13 va in onda stasera su Rai1.