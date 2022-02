Doc - Nelle tue mani 2: tutti i medici ballano in una clip in anteprima della quarta puntata della fiction di Rai1

Anticipazioni TV

In attesa di giovedì 10 febbraio, vediamo una clip in anteprima della quarta puntata di Doc - Nelle tue mani 2 in cui il Dottor Fanti e tutti gli altri medici ballano per scaricare la tensione di una lunga notte di lavoro.

Andrà in onda giovedì 10 febbraio in prima serata su Rai1 la quarta puntata della seconda stagione di DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli che era stata momentaneamente sospesa per lasciare spazio al Festival di Sanremo. Il lavoro di medici e infermieri è molto duro e complicato e, come vediamo nella serie, sono persone che proprio come noi devono conciliare il lavoro con la vita privata. Quello che vediamo nella clip in anteprima della quarta puntata di Doc è una scena in cui l'équipe trova un momento per scaricare la tensione di quella che è stata una lunga e faticosa notte di lavoro. La canzone, Jerusalema, è diventata il brano simbolo nell'estate 2020 per la speranza di un veloce ritorno alla normalità dopo i primi durissimi mesi di pandemia. L'hanno ballata in tanti, dai medici ai poliziotti, dal personale delle compagnie aeree a quello di strutture ricettive e palestre.





DOC - Nelle tue Mani 2: dove eravamo rimasti

Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la serie ispirata ad una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni, racconta del Dottor Fanti che a causa di un'amnesia ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita privata e professionale. Questo ormai lo sappiamo bene, rivediamo dunque quali erano le trame degli episodi della terza puntata in attesa di vedere la quarta.

Doc - Nelle tue mani Episodio 5: L'attenzione

Doc si trova in diretta competizione con il nuovo primario e si prende diversi rischi, ma ne approfitta per coinvolgere e aiutare anche Agnese, che, a causa dell'inchiesta in corso, ha dovuto lasciare l'incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico. Intanto Carolina, in perenne scontro con i genitori e affascinata dalla personalità del chirurgo Edoardo Valenti, valuta l’ipotesi di entrare nel suo reparto, mentre il nuovo medico, Damiano, invita Giulia a un vernissage.

Doc - Nelle tue mani Episodio 6: Il gusto di vivere

Mentre tra Doc e il chirurgo Valenti scoppia una piccola guerra a causa di Carolina, Doc deve affrontare il caso di un ragazzo con genitori molto presenti ed è costretto a mettersi in discussione come padre. Intanto Gabriel ed Elisa seguono il difficile caso di uno chef stellato un po’ troppo aggressivo, che diventa l’occasione per affrontare il loro passato insieme. Sentendosi esclusa dal gruppo, Alba accetta un compito molto particolare da Cecilia e Riccardo si accorge che rischia di perderla.

La seconda stagione di Doc è iniziata lo scorso 13 gennaio su Rai1. Si tratta del primo medical italiano a raccontare, con realismo e speranza, la nuova vita che ci aspetta dopo la pandemia. Tutti gli episodi già andati in onda sono disponibili in streaming su RaiPlay.