Da Un Posto al Sole a Il Paradiso delle Signore: Paolo Romano, alias Eugenio Nicotera new entry del grande magazzino milanese

Cambio di città e cambio di epoca storica per Paolo Romano, storico protagonista di Un Posto al Sole - e al centro delle trame della Soap nei prossimi episodi - nei panni di Eugenio Nicotera. L'attore è tra le new entry de Il Paradiso delle Signore la cui nuova stagione arriverà a settembre 2025. Ecco tutte le novità.

Grandi novità in arrivo per Un Posto al Sole ma anche per Il Paradiso delle Signore. Tra le due Soap Rai c’è un piccolo cambio, forse un prestito… chissà! Paolo Romano, interprete di Eugenio Nicotera in Upas, è sbarcato nel grande magazzino milanese e pare proprio che sia una delle new entry della nuova stagione, in arrivo il prossimo settembre. E tutto questo succede dopo aver scoperto che, nelle prossime puntate delle vicende di Palazzo Palladini, Eugenio scoprirà di essere molto malato. Drammatiche morti in arrivo? Vediamo insieme cosa sappiamo.

Paolo Romano da Un Posto al Sole entra nel cast de Il Paradiso delle Signore

Era un tranquillo pomeriggio di giugno quando, scorrendo tra le pagine dedicate a Il Paradiso delle Signore, abbiamo scorto una faccia a noi famigliare, quella di Paolo Romano. L’attore interpreta Eugenio Nicotera in Un Posto al Sole e vi avevamo già annunciato il suo ritorno nella Soap per delle puntate al cardiopalma, che metteranno Viola e la sua famiglia in grande difficoltà e faranno aumentare la loro e la nostra ansia. È stato reso noto, tramite social, che Romano è impegnato nelle riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in arrivo a settembre 2025, con tante novità e new entry, tra cui Simone Montedoro nei panni di Fulvio Rinaldi, il nuovo magazziniere.

Il Paradiso delle Signore: Paolo Romano sarà Alberto Di Meo

Sale l’attesa per Il Paradiso delle Signore e sembra che Ritorno a Las Sabinas, la Soap che sta sostituendo il grande magazzino su Rai1, non stia riuscendo a colmare la tristezza per la sua assenza. Ma la buona notizia è che Il Paradiso tornerà in agosto con le repliche di una parte dell’ultima stagione, la nona complessiva e la settima daily, conclusasi a maggio scorso. A settembre 2025 si ripartirà con la stagione inedita nella quale ci sarà anche Paolo Romano, nel misterioso (per ora) ruolo di Alberto Di Meo. Scopriremo molto presto chi sarà questo nuovo personaggio che si unirà al nutrito cast dell’appuntamento pomeridiano più seguito su Rai1, di cui i primi spoiler sono arrivati. Dall’8 settembre 2025 rivedremo la Contessa, così come Marcello, Marta, Enrico, Roberto, Umberto, Odile e Matteo. Dalle trame trapelate in questi giorni non è ancora chiaro chi sarà Di Meo ma dal suo look, comparso in alcuni scatti sul set, possiamo immaginare che possa essere un uomo per bene, non ricco ma probabilmente un medio-borghese, che transiterà nel grande magazzino per qualche tempo… magari per tutta la stagione se…

Un Posto al Sole: Eugenio muore?

…se Eugenio dovesse morire! Continuiamo il trafiletto sopra, in cui abbiamo parlato del ruolo che avrà Alberto Di Meo, ovvero Paolo Romano, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Il personaggio potrebbe avere un posto importante se l’attore dovesse lasciare Upas. Sebbene Romano non faccia parte del cast fisso di Upas, il suo personaggio ogni tanto compare e nei prossimi episodi lo vedremo protagonista di un evento che spaventerà la famiglia. Nicotera avrà un malore e si scoprirà essere molto malato. Ma la sua vita sarà appesa a un filo? È molto probabile ma non è ancora certo se saluteremo per sempre il padre di Antonio ed ex marito di Viola. È certo che la Bruni dovrà correre al suo capezzale e che per lei sarà molto difficile affrontare questa terribile vicenda ma è altrettanto certo che tutto cambierà.

Se Eugenio dovesse morire, Paolo Romano potrebbe passare nel cast fisso de Il Paradiso delle Signore. Gli impegni degli attori delle Soap daily sono molto costanti ed è quasi impossibile lavorare su due fronti e sue serie giornaliere contemporaneamente. È però anche probabile che Eugenio possa sopravvivere ma rimanere ancora più nell’ombra di quanto non stia già facendo. Per capirlo dobbiamo aspettare le prossime puntate di Un Posto al Sole e attendere, con trepidazione, l’autunno per vedere chi sarà realmente il Di Meo.

