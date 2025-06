Cuori 3 e Don Matteo 15 sono in arrivo: ecco tutte le novità delle due Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Due amate fiction stanno per tornare. Stiamo parlando di Cuori 3 e Don Matteo 15 in arrivo prossimamente su Rai1. Ecco le prime novità.

Due fiction molto amate stanno per tornare nella prima serata su Rai1. Stiamo per rivedere Cuori e Don Matteo, arrivate rispettivamente alla terza e alla quinta stagione e pronte a riservarci nuovi episodi e nuove storie tutte da scoprire. Sono tante le novità che ci aspettano tra l’autunno e la prossima primavera ed ecco le prime informazioni che abbiamo raccolto su questi due appuntamenti Rai imperdibili.

Cuori 3: la nuova stagione arriva in autunno

La terza stagione di Cuori sta per arrivare e manca molto poco. Si tratterà di aspettare sino al prossimo autunno per il medical drama italiano, girato a Torino e ambientata alla fine degli anni Sessanta. Cuori 3 è stato presentato ufficialmente all'Italian Global Series Festival qualche giorno fa e sono state rese note le prime novità e le prime conferme sul cast e sulla trama. Grande assente della stagione sarà Daniele Pecci. Il suo personaggio il professor Cesare Corvara sarà impegnato altrove e lascerà il suo posto a Fausto Maria Sciarappa, che interpreterà il nuovo primario.

Oltre a Sciarappa ci saranno altre due importanti new entry. Parliamo di Giulio Scarpati nei panni di un sensitivo, capace di prevedere le cose e Carolina Sala a cui invece è stato affidato il ruolo di un’ex paziente del dottor Ferraris, una giovane stella della musica, destinata a creare difficoltà al medico, fresco di nozze e interpretato da Matteo Martari. Sì perché la stagione si aprirà con il matrimonio tra Delia e Alberto. Pilar Fogliati, che tornerà nei panni della dottoressa Brunello, sarà di nuovo al centro della trama e sarà lei ad avere a che fare, in modo particolare, con il nuovo capo.

Don Matteo 15: Raoul Bova torna nella prossima primavera

Per vedere Cuori 3 non dovremo aspettare molto, visto che la Fiction è attesa nel prossimo autunno, probabilmente per ottobre prossimo, mentre per Don Matteo 15 dovremo aspettare la prossima primavera. Le riprese della serie sono appena iniziate ma sono trapelate le prime novità. Raoul Bova è tornato a interpretare don Massimo, all’anagrafe Matteo Mezzanotte, che nella scorsa stagione ha riabbracciato – non senza problemi – sua sorella Giulia, protagonista di un’intesa storia con il nuovo capitano, Diego Martini. Sia Diego che Giulia, interpretati da Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, torneranno a farci compagnia e riprenderanno da dove li abbiamo lasciati dell’ultima puntata di Don Matteo 14, dove i due si sono dichiarati ufficialmente il loro amore.

Nei dieci episodi previsti e in onda sempre nella prima serata di Rai1, presumibilmente sempre di giovedì, come di consueto, rivedremo anche Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta nei panni di Natalina, Francesco Scali in quelli di Pippo e Pietro Pulcini nel ruolo del Brigadiere Ghisoni.