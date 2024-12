Don Matteo 14: L'Ultima Puntata va in onda Questa Sera su Rai1. Ecco cosa succederà nel Gran Finale di stagione

Anticipazioni TV

Stasera, 19 dicembre 2024, va in onda l'ultima puntata di Don Matteo 14. Scopriamo insieme le Anticipazioni del gran finale della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica.

Don Matteo 14 si conclude questa sera, giovedì 19 dicembre 2024. L’ultima puntata della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica ci farà compagnia nella prima serata di oggi su Rai1 e sarà il gran finale di una stagione meravigliosa, commovente, delicata e piena di sorprese. Nel corso delle serate, dieci in totale, ci siamo affezionati ai nuovi personaggi arrivati quest’anno e siamo stati pure catapultati nel passato, riaprendo dolorose ferite, che però – con la dolce narrazione di Don Matteo – sono state rimarginate.

E con questo ultimo appuntamento si metterà un punto al racconto della quattordicesima stagione di un serie che riesce ad appassionarci sempre, senza soffrire il peso degli anni. Ma scopriamo insieme le Anticipazioni dell’episodio finale, intitolato Resurrezione.

Don Matteo 14: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

È stata una quattordicesima stagione delicata, romantica e commovente. Don Matteo 14 è stato un viaggio nel presente e nel passato, per lenire ferite ancora non completamente rimarginate e per conoscere nuovi personaggi, arrivati quest'anno e capaci di appassionarci e farci affezionare.

Stiamo parlando di Giulia, Diego e Vittoria, che nella penultima puntata della Fiction sono arrivati, tutti e tre, a un punto di svolta. Giulia, ormai dichiaratamente innamorata di Martini, si è alleata con Egidio e ha cercato di separare il suo amato dalla Guidi. Peccato che Egidio abbia finito per innamorarsi di lei e che il Capitano, ora al corrente dei sentimenti della Mezzanotte, abbia giurato di essere sincero con la sua amata PM e le abbia chiesto di sposarlo.

Cecchini, Tommasi e Martina hanno scoperto la verità sulla morte di Patrizia. I tre sono venuti a sapere, dolorosamente, che la ragazza non è morta in un incidente ma purtroppo è stata uccisa per via del suo interesse a una causa di traffico di bambini, su cui aveva deciso di indagare e in cui era coinvolto il suo capo. Don Massimo, sempre più vicino a sua sorella, si è ritrovato a doverle nascondere un segreto. Durante una serata passata con la mamma di Giulia, è venuto a sapere – senza volerlo – che la donna ha deciso di rivolgersi a una clinica svizzera per procedere all’eutanasia. Il sacerdote dovrà decidere se essere sincero con la sua sorellina oppure mantenere questo pesante fardello, rischiando di compromettere nuovamente il loro rapporto. E Diego? Sarà davvero sicuro di voler sposare Vittoria nonostante abbia capito che Giulia lo ama esattamente com’è, pure con le sue manie del controllo?

Don Matteo 14, Anticipazioni: ecco cosa succederà nell’Ultima Puntata in onda oggi su Rai1

Si conclude stasera, 19 dicembre 2024, Don Matteo 14. Siamo un po’ tristi di questa ultima puntata, lo ammettiamo, ma siamo anche molto curiosi di sapere come andrà a finire la stagione, se Diego e Giulia avranno la loro opportunità e se Don Massimo dirà alla sorella di sua madre. Le Anticipazioni dell’ultimo episodio in onda oggi, intitolato Resurrezione ci rivelano questo:

A Spoleto si festeggia la Domenica delle Palme. È un giorno molto particolare per i carcerati che, quest’anno, potranno partecipare alle funzioni della Pasqua. Don Massimo è riuscito a ottenere questo permesso speciale e c’è molta felicità nell’aria. Il Maresciallo Cecchini di ritrova a fare il regista di uno spettacolo teatrale dedicato alla Vita di Gesù e vedendo i carcerati a messa, gli viene un’idea. Giulia sarà finalmente sincera con Diego e lui, che l’ha sentita rivelare a Egidio dei suoi sentimenti e che quindi sa già tutto, dovrà prendere una decisione ma soprattutto dovrà capire dove sta il suo cuore. Don Massimo invece se la vedrà molto brutta. Qualcuno farà esplodere la sua moto mentre lui starà per prenderla e salirvi in sella.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.