Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le "Storie" dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 23 agosto 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 23 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 23 agosto 2024 - Azzurra, ormai convinta che Marco sia interessato a Giulia, decide di lasciarlo e lo fa con un post-it. Il convento è sconvolto dal ritrovamento di Barbara, una bambina scomparsa otto anni prima. La piccola si presenta come figlia dei Ravasi ma Angela non è convinta e pensa che la ragazzina non sia davvero Barbara. La suora convince Marco a indagare e alla fine si scopre che ha ragione. Azzurra aiuta il piccolo Camillo a rinnovare il suo look ma anche a difendersi da un bullo che lo tormenta. Marco insegna a Cecilia ad andare in bicicletta poi, tornato a indagare sul caso della finta Barbara, si trova in difficoltà. È Giulia a salvarlo e a riportarlo a casa. L’ispettore, grato per quello che ha fatto, la ringrazia e la bacia. Intanto Margherita convince Italo, segretamente innamorato di le, a darle una mano a trovare Carlo... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 agosto 2024

Nella Puntata Speciale di Un Posto al Sole di oggi - 23 agosto 2024 -

Rossella, conscia di continuare ad essere confusa in merito ai suoi sentimenti, ha deciso di mettere un punto alla sua relazione amorosa con Riccardo: lo ha abbandonato sull'altare. Poi, però, la giovane ha cominciato a sospettare che fosse troppo tardi per tornare sui suoi passi, dato che Nunzio sembrava essere piuttosto concentrato su Diana. Quest'ultima era finita in coma a causa di una violenta aggressione, ed il ragazzo le era rimasto sempre accanto. D'altra parte, la mora ed il Cammarota potrebbero essere ancora in tempo per ricominciare da dove si erano interrotti.. se soltanto si decidessero a mettere a tacere dubbi ed orgoglio e di stare a sentire finalmente il loro cuore! A questo punto, Rosa dice al piccolo Manuel che è il momento di rincasare, dato che le vacanze sono ormai finite, quindi Raffaele sta per riprendere il suo posto in portineria... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

