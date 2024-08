Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 23 agosto 2024, Repliche Prima Stagione: Marco bacia Giulia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata, con due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 23 agosto 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino a settembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame complete.

Scopriamo insieme cosa vedremo nel pomeriggio di Rai1 il 23 agosto 2024. Alle ore 14.05 arriveranno le repliche di Che Dio ci Aiuti. La Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è tornata a farci compagnia e lo ha fatto partendo dalla prima stagione.

La puntata di venerdì 23 agosto 2024 è divisa in due episodi, intitolati Sotto la Maschera e La bambina ritrovata.

Che Dio ci Aiuti: la prima stagione in replica su Rai1

Che Dio ci Aiuti va in onda in replica su Rai1 al posto di Un Passo dal Cielo. La Fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela continuerà a farci compagnia nei pomeriggi della rete ammiraglia della Rai sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre 2024 appuntamento invece con la prima puntata de Il Paradiso delle Signore, in arrivo con una nuova spumeggiante stagione, ricca di novità e nuovi personaggi.

Che Dio ci Aiuti tornerà anche la prossima primavera con la nuova stagione, l’ottava, che annuncia una grande novità: il ritorno di Suor Angela. Elena Sofia Ricci sarà protagonista di qualche puntata della Fiction, insieme a Francesca Chillemi, alias Suor Azzurra.

Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni: Sotto la maschera

Lara si rifugia da Suor Angela dopo aver lasciato la casa-famiglia di Padre Bernardo e dopo essere stata accusata di aver ferito Patrizio Mesiti, un agente dello spettacolo che le aveva promesso una grande carriera ma che aveva finito per molestarla. Angela le dà asilo e nel mentre coinvolge Giulia e Marco nella preparazione della scenografia per la recita di carnevale dei bambini della comunità di Padre Bernardo. I due lavorano sino a tardi e si addormentano mano nella mano sul palco della recita. L’indomani vengono trovati così da Suor Angela e Azzurra, che non gradisce la cosa. Margherita rischia di soffocare a causa di un nocciolo d’oliva e viene prontamente salvata da Carlo, un giovane medico di cui si innamora a prima vista. Azzurra, durante la recita, si rende conto dell’intesa che sta crescendo tra Marco e Giulia, nonostante la Sabatini abbia iniziato una relazione con Musumeci.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: La bambina ritrovata

Azzurra, ormai convinta che Marco sia interessato a Giulia, decide di lasciarlo e lo fa con un post-it. Il convento è sconvolto dal ritrovamento di Barbara, una bambina scomparsa otto anni prima. La piccola si presenta come figlia dei Ravasi ma Angela non è convinta e pensa che la ragazzina non sia davvero Barbara. La suora convince Marco a indagare e alla fine si scopre che ha ragione. Azzurra aiuta il piccolo Camillo a rinnovare il suo look ma anche a difendersi da un bullo che lo tormenta. Marco insegna a Cecilia ad andare in bicicletta poi, tornato a indagare sul caso della finta Barbara, si trova in difficoltà. È Giulia a salvarlo e a riportarlo a casa. L’ispettore, grato per quello che ha fatto, la ringrazia e la bacia. Intanto Margherita convince Italo, segretamente innamorato di le, a darle una mano a trovare Carlo.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.