Un Posto al Sole Anticipazioni 23 agosto 2024, Rosa racconta un'ultima storia: le vacanze sono finite!

Nell’episodio di Un Posto al Sole del 23 agosto 2024 su Rai3, Rosa si soffermerà sulla travagliata love story tra Rossella e Nunzio. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Le puntate speciali di Un Posto al Sole giungono al termine . Infatti, la scorsa e questa settimana, quindi dal 12 al 23 agosto 2024, Rosa ci ha intrattenuto raccontandoci i momenti più importanti ed emozionanti della stagione appena conclusa di questa amatissima soap opera partenopea, ma l'episodio di domani sarà l'ultimo di questo genere. Nelle due puntat in onda il 23 agosto 2024 - come sempre alle ore 20.50 su Rai 3 -, la donna ci terrà compagnia ripercorrendo la tormentata storia d'amore tra Rossella e Nunzio, e lo farà mentre mangerà un gelato con il piccolo Manuel...

Un Posto al Sole: Rosa racconta, per l'ultima volta!

Quest'anno Rosa ha sostituito Raffaele in portineria, e quindi lo ha sostituito anche come cantastorie di Palazzo Palladini. La donna, però, si calerà in questo ruolo per l'ultima volta, dato che a partire da lunedì 26 agosto 2024 verranno trasmesse le nuove puntate della soap opera partenopea. Finalmente presto scopriremo che cosa sarà successo e che cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini, di cui non abbiamo più notizie dal 9 di agosto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: La tormentata storia d'amore tra Rossella e Nunzio...

Il piccolo Manuel sta giocando a pallone, quando per sbaglio colpisce Rosa. Il bambino si avvicina alla madre per chiederle scusa, e poi insieme vanno a comprare un gelato. Questa è l'occasione perfetta per ripercorrere la turbolenta love story tra Rossella e Nunzio. Questi ultimi si erano tanto amati, ma poi ognuno aveva preso la propria strada; tuttavia, una volta che il Cammarota era tornato single, in seguito alla rottura con Chiara, lui e la Graziani junior si erano riavvicinati, e si erano persino baciati. Dato che lei continuava ad essere sentimentalmente impegnata con Riccardo, gli ha chiesto di cancellare dalla sua mente quanto fosse appena accaduto; tuttavia, né Rossella né Nunzio smettevano di pensare a quel bacio passionale...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Le vacanze sono finite!

Rossella, conscia di continuare ad essere confusa in merito ai suoi sentimenti, ha deciso di mettere un punto alla sua relazione amorosa con Riccardo: lo ha abbandonato sull'altare. Poi, però, la giovane ha cominciato a sospettare che fosse troppo tardi per tornare sui suoi passi, dato che Nunzio sembrava essere piuttosto concentrato su Diana. Quest'ultima era finita in coma a causa di una violenta aggressione, ed il ragazzo le era rimasto sempre accanto. D'altra parte, la mora ed il Cammarota potrebbero essere ancora in tempo per ricominciare da dove si erano interrotti.. se soltanto si decidessero a mettere a tacere dubbi ed orgoglio e di stare a sentire finalmente il loro cuore! A questo punto, Rosa dice al piccolo Manuel che è il momento di rincasare, dato che le vacanze sono ormai finite, quindi Raffaele sta per riprendere il suo posto in portineria...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 19 al 23 agosto 2024.

