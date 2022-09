Cambio programmazione Canale 5: Terra Amara sospesa, Un Altro Domani cambia orario. Ecco tutte le novità

Anticipazioni TV

Novità su Canale5 dal 19 settembre 2022. Ecco cosa cambia per le Soap di Canale5, Terra Amara e Un Altro Domani. Scopriamo tutte le Anticipazioni.

Cambio di programmazione su Canale5. Da oggi – 19 settembre 2022 – torna il palinsesto autunnale della rete ammiraglia della Mediaset e nel daytime fanno capolino, come di consueto, Uomini e Donne e Amici di Maria de Filippi. Questo cambiamento si ripercuote inevitabilmente sulle Soap. A subire importanti modifiche sono Terra Amara e Un Altro Domani. Ecco cosa succederà.

Terra Amara: la Soap sospesa dal palinsesto di Canale5

Terra Amara non va in onda dal 19 settembre 2022. Il destino della Soap turca è legato a doppia mandata a quello di Una Vita. La storia d'amore tra Zuleyha e Yilmaz sarà sospesa sino a novembre 2022, mese in cui si concluderà definitivamente Una Vita. Come vi abbiamo anticipato in un altro nostro articolo, non è ancora certo se Terra Amara occuperà esattamente la striscia oraria di Calle Acacias o se ci sarà un ulteriore rimescolamento di palinsesto. Per averne certezza dovremo aspettare l'autunno inoltrato.

Un Altro Domani: La Soap Spagnola cambia orario

Diversa sorte invece per Un Altro Domani. Per la Soap spagnola sembra non esserci pace. Negli ultimi tempi ha subito numerosi spostamenti di orario e da oggi – 19 settembre 2022 – ci dà appuntamento alle 16.40 su Canale5, al termine del daytime di Amici di Maria De Filippi. Le vicende di Carmen e Julia sono destinate a farci compagnia per diverso tempo e faranno parte, insieme a Beautiful, Una Vita e Terra Amara, della tripletta che ci farà compagnia da novembre.

Un Altro Domani: ecco le Anticipazioni della Puntata di oggi 19 settembre 2022

Le Anticipazioni di Un Altro Domani ci rivelano che nella puntata di oggi, 19 settembre 2022, Carmen ha accettato di riprendere il suo lavoro all'ebanisteria nonostante lo smacco del licenziamento da parte di Carmen. Kiros non è stato però per nulla felice della sua scelta e tra i due c'è uno scontro. Nel presente, tra Julia e Tirso ci sono delle frizioni. I due sono molto nervosi: lei per il grande ordine che le è appena arrivato e per aver scoperto di non essere mai stata incinta; lui invece a causa dell'arrivo del nipote. Il ragazzo sembra infatti non essere molto felice di riabbracciare il suo parente e pare nascondere un segreto che potrebbe essere una vera e propria bomba. Intanto Victor cerca di fare del suo meglio a lavoro ma purtroppo senza alcun risultato mentre Ventura riesce a introdurre Angel nel suo mondo.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.