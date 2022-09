Terra Amara non va in onda dal 19 settembre 2022: ecco quando tornerà in onda su Canale5

Anticipazioni TV

La Soap Terra Amara non andrà in onda dal 19 settembre 2022. Scopriamo insieme perché e quando tornerà in onda su Canale5.

Novità nel palinsesto Mediaset. Da domani – 19 settembre 2022 – Terra Amara non andrà più in onda nel pomeriggio di Canale5. La Soap turca, che racconta la storia d'amore travagliata tra Zuleyha e Yilmaz, lascia il posto alla consueta programmazione autunnale della rete ammiraglia del Biscione. Ma scopriamo quale sarà il suo destino e quando tornerà a farci compagnia.

Terra Amara: la Soap sospesa dal 19 settembre 2022

La guida tv Mediaset è molto chiara: Terra Amara non andrà più in onda dal 19 settembre 2022. Non si tratta di uno stop di qualche ora, come quello avvenuto durante questa settimana, ma di una vera e propria sospensione. Come ogni settembre, ripartono i consueti programmi di Maria De Filippi – Uomini e Donne e Amici – che occuperanno – da domani – la fascia del daytime di Canale5. A pagarne le conseguenze, se così si vuol dire, sarà Terra Amara. Sarò infatti la Soap turca a non essere più inserita nei palinsesti mentre Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani continueranno a essere regolari. In realtà le vicende di Carmen e Julia subiranno uno slittamento e invece di andare in onda alle 14.45, ci daranno appuntamento alle 16.40.

Anticipazioni Terra Amara: ecco quando la Soap tornerà su Canale5

La sospensione di Terra Amara dal palinsesto di Canale5 è però solo temporanea. La Soap tornerà a novembre al momento dello Stop definitivo di Una Vita. Le vicende di Zuleyha e Yilmaz prenderanno quindi il posto di quelle di Calle Acacias. Non è ancora chiaro se, al suo ritorno, occuperà la striscia oraria della soap spagnola – quella dopo Beautiful – oppure no. Per scoprirlo dovremo attendere i primi di novembre.

Terra Amara: ecco dove siamo rimasti e cosa vedremo nelle nuove puntate

A novembre, Terra Amara riprenderà da dove l'abbiamo lasciata. Vedremo dunque Zuleyha affrontare Sermin, dopo aver scoperto che la donna non le è per nulla amica e vedremo anche Hunkar cercare di rimettere al suo posto – ancora una volta – sua nuora. Vedremo però anche Yilmaz fare i conti con la sconfitta. Demir è stato eletto Presidente della Camera dell'industria e per Yilmaz non c'è stato nulla da fare. I due uomini continueranno a essere rivali e la cosa sembrerà non avere fine neanche quando il vero motivo del loro contendere, ovvero Zuleyha rimarrà nuovamente incinta. Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che lo Yaman crederà che il figlio non sia suo e che sua moglie lo abbia tradito. Questo porterà la sfortunata protagonista a pensare di abortire ma quando il suo consorte scoprirà di essere davvero il padre del piccolo in arrivo, correrà a fermarla e e a chiederle perdono. Intanto Yilmaz si consolerà con un'altra donna, con cui convolerà a nozze. Sarà in grado di dimenticare il suo sfortunato amore oppure la sua nuova compagna non riuscirà a fargli superare il passato?