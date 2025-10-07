Buongiorno, Mamma! 3: l'ultima puntata va in onda stasera, 7 ottobre 2025. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Buongiorno, Mamma! 3 si conclude stasera, 7 ottobre 2025, con un'ultima puntata piene si suspence. Cosa succederà a Guido e soprattutto chi sta tentando di uccidere Agata?

Buongiorno, Mamma! 3 ci aspetta stasera, 7 ottobre 2025, con l’ultima appassionante puntata. L’appuntamento è su Canale5 alle ore 21.20 e nei due episodi finali di questa nuova e intensa stagione, scopriremo cosa sta succedendo ad Agata e chi vuole ucciderla. Sì perché già dai primi minuti del primo episodio, è stato chiaro che la sorellastra di Sole è finita in guai seri e che potrebbe morire da un momento all’altro. Ma chi la vuole fuori dai giochi? Chi è davvero Laura e cosa trama alle spalle di Guido insieme al suo (ex) fidanzato? Scopriamo insieme le anticipazioni di oggi ma prima un piccolo riassunto di quanto accaduto in precedenza.

Buongiorno, Mamma! 3, ecco cosa è successo negli episodi precedenti

La terza stagione di Buongiorno, Mamma! si sta confermando, episodio dopo episodio, avvincente e accattivante. Dopo due stagioni di grande spessore, concluse con un lieto fine, non ci aspettavamo di ritrovare la famiglia Borghi di nuovo alle prese con l’assenza di Anna, stavolta morta dopo un incidente. Ma non ci aspettavamo neanche di trovarsi ad affrontare un mistero dietro alla scomparsa della protagonista – che nella terza stagione compare in alcuni flashback – ma anche dietro alla nuova compagna di Guido, Laura. È ormai indubbio che la donna nasconda un segreto che nessuno deve sapere, soprattutto non il suo compagno, con cui sta per convolare a nozze. Agata, tornata a casa per Natale (richiamata da Guido), non si è fidata nemmeno per un istante di Laura e ha iniziato a investigare su di lei, finendo per rompere con Mauro, dopo aver capito di provare ancora dei forti sentimenti per Guido.

Sole invece ha cominciato a lavorare nella scuola di suo padre e tra lei e Greg sono cominciate le incomprensioni a causa di un evento che ha traumatizzato Sole prima della morte di sua madre. Francesca è incinta e ha rivelato a Karim che il figlio potrebbe non essere suo mentre Jacopo sta cercando trovare la sua serenità dopo l’errore commesso – anni prima – con Lea. Guido ha rivelato ai suoi figli che lui e Laura si vogliono sposare e sono iniziati i preparativi per il grande giorno. Peccato che i misteri continuino a tormentare Borghi, che ha scoperto che Anna gli ha nascosto una terribile malattia (che l’avrebbe sicuramente portata alla morte) e ha capito che quei numeri e lettere ritrovati nel diario di sua moglie e appuntati da lei in modo molto strano e sospetto, corrispondono a una targa. Deciso a scoprire se la sua Anna nascondesse altro – di molto pericoloso per la sua famiglia e da cui lei voleva proteggere tutto – Guido ha deciso di continuare la sua investigazione e chissà che le nozze non saltino.

Ecco cosa succederà nell’ultima puntata di Buongiorno, Mamma! 3

Buongiorno, Mamma! 3 si conclude stasera con una puntata in cui tutti i misteri verranno svelati e la verità sarà durissima, più terribile del previsto. Sì perché Guido e Vincenzo riusciranno non solo a capire che i numeri e le lettere appuntate corrispondono a una targa ma capiranno anche a chi appartiene. Agata rivelerà a Borghi di essere innamorata di lui e dopo aver ricevuto un NO (forse momentaneo) prenderà una decisione drastica per il suo futuro. Ma le cose per lei potrebbe cambiare visto che, come si è scoperto nei primi episodi, la ragazza sta rischiando la sua vita. Sole e Greg si ritroveranno schiacciati dalle loro incomprensioni e dovranno tentare di dipanarle mentre Michele dovrà vincere la sua timidezza per conquistare Lisa. Francesca affronterà un momento molto delicato della sua vita e cercherà di capire se con Karim sia davvero finita. Tanti nodi dovranno venire al pettine e come detto, quello che emergerà sarà doloroso, più di quanto ci saremmo mai aspettati.

