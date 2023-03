Buongiorno, Mamma! 2: L'Ultima Puntata va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera ultimo appuntamento con la Fiction Buongiorno, Mamma! 2. L'episodio finale andrà in onda in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Stasera, venerdì 17 marzo 2023, ultimo appuntamento con Buongiorno, Mamma! 2. L'ultima puntata della seconda Stagione della Fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, protagonisti di una serie con al centro la storia di una grande ma complicata famiglia, va in onda su Canale5 in prima serata ma è anche disponibile gratuitamente e per tutte le puntate, in streaming on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa succederà oggi.

Buongiorno Mamma! 2: ecco cosa è successo nella Quinta Puntata

Nella quinta puntata di Buongiorno, Mamma! 2, Agata e Colaprico hanno avuto la conferma che Maurizia fosse ancora viva il giorno in cui Anna è andata in coma. A far precipitare la situazione è stata però Sole, che ha scoperto che l’orecchino regalatole dal padre e trovato nel lago, apparteneva a sua madre. La ragazza ha subito informato Vincenzo e allertate le forze dell’ordine, è stato possibile ritrovare il corpo di Maurizia e scoprire che al momento della morte, la donna era incinta. Dall’esame del DNA si è scoperto che il bimbo è figlio di Guido. Ma sarà davvero così? Intanto Jacopo ha conosciuto il ragazzo finito in coma a causa delle sue ricette false. Il giovane ha promesso al Borghi di non rivelare alla sorella la verità ma Jacopo è deciso a raccontarle tutto, per non vivere nella menzogna.

Buongiorno Mamma! 2: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda stasera su Canale5

Nell’ultima puntata di Buongiorno, Mamma! 2, il ritrovamento del corpo di Maurizia ha scatenato un vero e proprio putiferio a casa Borghi. Guido sembra essere il padre del bambino che la donna aspettava e Colaprico è pronto a incastrarlo. Anna è sconvolta; non può credere che suo marito possa averla tradita con la sua migliore amica e che le abbia mentito così spudoratamente. Sole, decisa a sapere qualcosa in più su sua madre, si imbarcherà in un lungo viaggio, per scoprire cosa possa esserle successo e se la sua presenza sia in qualche modo collegata al coma di Anna. La chiave per risolvere questo casa, che ormai dura da anni, è sempre il famoso braccialetto che Anna ricorda di aver visto prima di perdere i sensi e che ha disegnato.

Buongiorno, Mamma! 2 va in onda alle 21.50 su Canale5.