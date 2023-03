Buongiorno, Mamma! 2: La Quinta Puntata va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera appuntamento con la Fiction Buongiorno, Mamma! 2. Il quinto episodio andrà in onda in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Questa sera, venerdì 10 marzo 2023, appuntamento con la quinta puntata di Buongiorno, Mamma! 2. La Seconda Stagione della Fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, protagonisti di una serie con al centro la storia di una grande ma complicata famiglia, va in onda su Canale5 in prima serata ma è anche disponibile gratuitamente e per tutte le puntate, in streaming on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa succederà oggi.

Buongiorno Mamma! 2: ecco cosa è successo nella Quarta Puntata

Nella quarta puntata di Buongiorno, Mamma! 2, Anna e Guido hanno dovuto lottare con le unghie e con i denti per ricucire lo strappo nella loro famiglia. La scoperta di Sole di non essere figlia dei Borghi ma di Maurizia, ha stordito Francesca e Jacopo e ovviamente la piccola Sole. Grazie all’aiuto di Michelino, che ha registrato le parole dei suoi genitori e le ha fatte sentire ai suoi fratelli, i Borghi si sono riavvicinati. Purtroppo però, Colaprico ha scoperto che Sole è sua figlia e Agata gli ha chiesto di mantenere il segreto, almeno per ora, per impedire ulteriori traumi. Jacopo si è trovato nei guai. Uno dei ragazzi che ha usato le sue ricette contraffatte, è finito in coma. Michelino, dopo aver finto di essere malato per riavere tutti i suoi fratelli a casa, si è sentito male davvero. Mauro ha deciso di rivelare ad Agata la verità e la reazione della ragazza non si è ovviamente fatta attendere. Furiosa ha lasciato casa sua ed è tornata dai Borghi. Prima ha però raccontato tutto a Colaprico, deciso a non rivelare alla figlia nulla sulla sua vera identità. Agata delusa dal suo compagno e decisa a scoprire cosa ci sia dietro all’allevamento di cani, si è messa a indagare. Prima che potesse entrare nella struttura abbandonata, un ragazzo sconosciuto l’ha scambiata per Maurizia e le ha rivelato di aver visto sua madre otto, nove anni prima, ben dopo l'incendio. La giovane ha quindi capito che sua madre non è morta nell’incendio. Maurizia è ancora viva?

Buongiorno Mamma! 2: le Anticipazioni della Quinta Puntata in onda stasera su Canale5

Sole è finalmente tornata a casa e vuole sapere se Colaprico è davvero suo padre. Gli chiede quindi di fare un test del DNA. Guido, che ha paura di perdere sua figlia, ne rimane sconvolto. Intanto Mauro cerca di riconquistare Agata ma non sembra sia una cosa facile. La ragazza è infatti molto delusa. Karim invece fa una rivelazione spiazzante a Francesca mentre Jacopo vorrebbe rivelare a Lea di essere lui il responsabile del coma del fratello ma la giovane, prima che il Borghi possa dirle qualcosa, lo stupirà con una notizia. Vincenzo scopre che Maurizia il giorno dell'incidente di Anna era a Bracciano. Sarà stata lei a provocarne la caduta, il malore e poi il coma?

Buongiorno, Mamma! 2 va in onda alle 21.50 su Canale5.