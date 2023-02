Buongiorno, Mamma! 2: La Nuova Stagione della Fiction da Stasera su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Parte da stasera la Seconda Stagione di Buongiorno, Mamma!, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Tutti gli episodi andranno in onda su Canale5 in prima serata ma saranno disponibile anche on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ma scopriamo di più su questa nuova stagione e vediamo cosa succederà negli episodi.

Parte da stasera, mercoledì 15 febbraio 2023, Buongiorno, Mamma! 2. La Seconda Stagione della Fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, protagonisti di una serie con al centro la storia di una grande ma complicata famiglia, andrà in onda su Canale5 in prima serata ma sarà disponibile gratuitamente e per tutte le puntate, in streaming on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa succederà a Guido, Anna e i loro figli nelle sei serate che ci faranno compagnia a partire da oggi.



Buongiorno, Mamma! 2: ecco tutte le novità della nuova stagione della Fiction

Buongiorno, Mamma! torna su Canale5 con nuovi e avvincenti episodi. Nella seconda stagione, in partenza questa sera, mercoledì 15 febbraio 2023 ed eccezionalmente in onda anche venerdì 17 febbraio 2023, la famiglia Borghi dovrà affrontare nuove sfide che intrecceranno momenti del passato e del presente. Nelle nuove sei puntate, che ci faranno compagnia in prima serata, si cercherà di rispondere alla domanda rimasta in sospeso dalla prima stagione: come ha fatto Anna a diventare la Bella Addormentata? Per dare una risposta a questo dilemma che ha cambiato per sempre la vita a Guido e ai suoi figli, bisognerà passare per intricati percorsi, costellati di momenti tanto felici quanto complicati.

Anna sente tutto da quel coma che l'ha strappata all'affetto della sua famiglia ma non può fare nulla per intervenire. È perfettamente cosciente delle fatiche che suo marito ha fatto e sta facendo per tenere tutti uniti e per non perdere nessuno per strada, nonostante gli errori e le scelte sbagliate. Anna sente la sua Francesca, tornata a casa piena di dubbi dopo aver rinunciato a un amore, sente il piccolo Michelino, che cresce senza di lei ma con una grande curiosità, sa quanto per Jacopo, ancora introverso, sia difficile ritagliarsi un posto nel mondo e sa pure quanta paura sta provando Sole ora, in procinto di partorire e di affrontare le responsabilità di un genitore. Ma sa anche che la sua condizione non è stata un caso. Qualcuno deve averla ridotta così e forse è arrivato il momento di svegliarsi da quel sonno e di affrontare la verità, qualunque essa sia e che è ancora legata a Maurizia, di cui conosce un particolare, che ancora non è stato sviscerato. Nella seconda stagione di Buongiorno, Mamma! sarà tempo di regolare i conti in sospeso, di dare corpo a quel miracolo che i medici hanno solo sibilato e di dire finalmente, dopo otto anni, “buongiorno ragazzi!”.

Buongiorno, Mamma! 2: Nuovi e vecchi personaggi nella stagione in partenza stasera

Vecchi e nuovi personaggi animeranno le sei serate di Buongiorno, Mamma! 2 in onda su Canale5

I vecchi personaggi che ritroveremo nella Seconda Stagione di Buongiorno, Mamma! 2

Guido, il padre di famiglia – interpretato da Raoul Bova – colui che, senza perdersi d'animo, ha tenuto uniti tutti e non ha rinunciato ad Anna, il suo grande amore. Anche in questa nuova stagione, il preside dovrà lottare con tutto se stesso per non mandare in frantumi la serenità dei suoi figli e di Agata, arrivata nella sua vita all'improvviso e diventata in poco tempo determinante. Purtroppo per lui, nuovi eventi metteranno alla prova lui e i suoi figli e quei sacrifici fatti in questi lunghi 8 anni, potrebbero essere distrutti dal passato, con cui si troverà a dover fare di nuovo i conti; Anna, la bella mamma addormentata – interpretata da Maria Chiara Giannetta – sarà ancora la voce narrante della Fiction. Anna sente tutto ma non può fare niente per aiutare la sua famiglia; è bloccata là, nel suo letto, e in questa nuova stagione si dovrà decidere se dire addio a tutti o cercare di dare corpo al miracolo. Ma c'è ancora un segreto da scoprire, accompagnato da una musichetta di un carillon, e questo potrebbe cambiare tutto; Agata, la figlia di Maurizia – interpretata da Beatrice Arnera – sarà ancora una volta fondamentale per Guido e la sua famiglia. In questa nuova stagione farà però ancora più fatica a nascondere il segreto che riguarda Sole. Nuovi eventi la metteranno davanti a delle scelte e il delicato equilibrio conquistato, sarà messo in pericolo. Nella sua vita arriverà poi Mauro, un giovane tenebroso; Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michelino (Marco Valerio Bartocci), Borghi, i figli di Guido e Anna. Tutti e quattro affronteranno delle grosse novità nella loro vita. Francesca sarà sempre un po' distratta e distaccata ma in questa stagione sarà più decisa e disinvolta, tanto da prendere delle decisioni azzardate e conoscere nuove persone, tra cui Karim; Sole sarà alle prese con la sua gravidanza ormai arrivata al termine e alla decisione di tenere il bambino; Jacopo si concentrerà ancora più sulla musica ma una nuova ragazza comincerà a fare breccia nel suo cuore; Michelino continuerà a crescere e a diventare un ragazzino vivace e maturo.

Tra i personaggi che ritroveremo ci saranno anche: Greg, Federico, Lucrezia, Vincenzo, Elio.

I nuovi personaggi della Seconda Stagione di Buongiorno, Mamma!

Mauro : il personaggio interpretato da Thomas Santu , arriverà all'improvviso nella vita di Agata . Il giovane, affascinante e un po' tenebroso, sarà legato al passato di Maurizia e di sua figlia e potrebbe costituire un pericolo ;

: il personaggio da , . Il giovane, affascinante e un po' tenebroso, sarà e di sua figlia e ; Carmine : il personaggio interpretato da Luca Angeletti , sarà lo zio di Mauro , che si è preso cura di lui, da quanto suo padre è morto. Metterà immediatamente in guardia il nipote da Agata e da Maurizia, di cui conosce perfettamente anche lui il passato;

: il personaggio da , sarà , che si è preso cura di lui, da quanto suo padre è morto. e da Maurizia, di cui conosce perfettamente anche lui il passato; Karim : il personaggio interpretato da Kelum Giordano , arriverà in Italia clandestinamente e rischierà di essere cacciato. Il ragazzo conoscerà Francesca che, spinta dal momento, decide di aiutarlo. Verrà quindi ospitato dalla famiglia Borghi , felice di accogliere un giovane così ottimista, quasi una persona d'altri tempi. Eppure Karim avrà un'ombra addosso , che potrebbe renderlo cupo e di cui Francesca si renderà conto;

: il personaggio da , arriverà in Italia clandestinamente e rischierà di essere cacciato. Il ragazzo che, spinta dal momento, decide di aiutarlo. Verrà quindi , felice di accogliere un giovane così ottimista, quasi una persona d'altri tempi. Eppure Karim , che potrebbe renderlo cupo e di cui Francesca si renderà conto; Paolo : il personaggio interpretato da Alessandro Cosentini , sarà un giovane fisioterapista che comincerà a circolare a casa Borghi. La sua presenza diventerà ingombrante , visto che è stato il primo fidanzato di Francesca .

: il personaggio da , sarà un che comincerà a circolare a casa Borghi. La , visto che . Lea: il personaggio interpretato da Nicoletta Di Bisceglie sarà una ragazza solare, molto ottimista e con le idee chiare sul futuro. Il suo carattere è totalmente opposto a quello di Jacopo ma proprio per questo riuscirà a fare breccia nel cuore del ragazzo. Purtroppo però un segreto rischia di mettere in pericolo la loro relazione, prima che tra i due possa nascere qualche grande sentimento.

Anticipazioni Buongiorno Mamma 2!: stasera la Prima Puntata della Fiction in onda su Canale5

Questa sera, alle ore 21.50 circa, va in onda la prima puntata di Buongiorno, Mamma 2!. Ritroveremo i Borghi alle prese con le difficoltà di gestire una famiglia particolare con una mamma particolare. Nel primo episodio, Sole dovrà fare i conti con l'imminente termine della sua gravidanza. La ragazza sta per partorire e ancora Federico non ha preso sul serio il suo ruolo di padre. Guido dovrà cercare di mantenere la calma per aiutare sua figlia ma le cose degenereranno quando le condizioni di salute di Anna peggioreranno improvvisamente. La bella mamma addormentata dirà addio ai suoi cari o qualcosa, magari un miracolo, cambierà per sempre tutto?

Buongiorno, Mamma! 2 va in onda alle 21.50 su Canale5.