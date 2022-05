Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan nella morsa di Riza. Cesur perde la testa

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni turche delle nuove puntate di Brave and Beautiful, la soap di Canale5. Suhan vuole aiutare Tashin, ma Riza non ha intenzione di cedere.

Nuovi colpi di scena nelle trame di Brave and Beautiful. La soap turca, in onda su Canale5, ci riserva tanto sorprese e le Anticipazioni delle nuove puntate ci svelano che la protagonista dei nuovi raggiri di Riza sarà Suhan. Dopo aver scoperto la verità sull’assassino di Salih e sulla malattia terminale di Tashin, Suhan accetta di sottostare ai ricatti di Riza. Sospettoso, Cesur chiede a Kemal di seguire l’ex moglie e perde la testa quando scopre che Suhan ha accettato l’invito a cena del suo acerrimo nemico.

Tashin confessa tutto nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Tashin ha ucciso Salih ma non ha potuto farla franca a causa del ricatto di Riza che, avendo ripreso l’omicidio e conservando i nastri del delitto, lo ricatta sperando riuscire ad incastrare Cesur. Mentre Riza si vendica di Adalet, Tashin decide di rivelare alla figlia tutta la verità sulla morte di Salih e sulla malattia terminale che i medici gli hanno diagnosticato. Non volendo vedere il padre trascorrere gli ultimi giorni che gli rimangono in prigione, Suhan decide di aiutarlo e contattare Riza per convincerlo a distruggere le prove. Peccato che Suhan non sospetti minimamente che l’articolato piano di vendetta di Riza contempli anche il suo ingresso in scena, essendo lui invaghito e fissato con Suhan. Così, quando lo spietato uomo chiede alla figlia di Tashin di cenare con lui, lei accetta controvoglia certa di poter volgere la situazione a suo favore. Nel frattempo, Cesur è sempre più sospettoso e prende una decisione.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Suhan a cena con Riza!

Cesur ha notato un cambiamento in Suhan ma non riesce a ricollegare tutti i punti di questa intrigata storia e lei si rifiuta di dare spiegazioni. Così, Cesur chiede all’amico Kemal di pedinare la sua ex moglie, scoprendo che lei è a cena con Riza. L’uomo, infatti, ha costretto Suhan a presentarsi all’appuntamento ricattandola con i video che ritraggono Tashin mentre uccide a Salih. Riza, che ha una vera e propria ossessione per Suhan, si prepara per la cena sperando di fare colpo e si comporta nel modo più galante possibile, sebbene lei faccia di tutto per fargli capire che si trova lì esclusivamente per amore del padre. Mentre Riza insinua un dubbio su Cesur, Kemal avverte il socio di ciò che sta accadendo per poi imbattersi in Turan. L’alleato di Riza si scaglia contro Kemal e i due danno vita ad una rissa, interrotta dall’arrivo di Cesur che si precipita nel ristorante.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur perde la tesa

Cesur sospetta che Suhan lo stia tradendo e quando Kemal lo avverte che la sua ex moglie è ad una cena galante con Riza, perde del tutto la ragione e si precipita nel locale. Cesur supera Kemal e Turan, impegnati a destreggiarsi in una lotta, e trova Suhan tra le braccia di Riza, intenti a ballare un lento, travisando l’intera situazione. Cesur si avventa contro Riza e lo ferisce e gravemente, per poi essere trascinato fuori dal ristorante da Suhan. Mentre Turan si occupa delle ferite del suo capo, Suhan e Cesur discutono animatamente in macchina e l’Alemdaroglu si trova a dover confessare l’inconfessabile.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.