Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Adalet evade dalla prigione ma Riza si vendica di lei…

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful, per le puntate della soap presto in arrivo su Canale5, ci rivelano che Adalet evaderà di prigione, spaventata dalla malattia di Tahsin. La donna cercherà un confronto con suo fratello ma Riza non sarà per nulla felice di vederla, regolerà i conti con lei.

Le Anticipazioni turche di Brave and Beautiful ci rivelano che molto presto assisteremo alla resa dei conti tra Adalet e Riza. Lo scontro tra i due fratelli avrà un finale del tutto inaspettato e che ci lascerà con il fiato sospeso. Le Anticipazioni ci dicono infatti che Riza ucciderà sua sorella, colpevole di avergli fatto passare trent'anni in carcere, pur innocente. Ma la vendetta del nemico numero 1 di Cesur e Tahsin si fermerà qui? Vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi presto in arrivo in Italia.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Adalet evade di prigione

Nelle scorse puntate di Brave and Beautiful abbiamo visto Adalet compiere un grande gesto d'amore nei confronti del marito. La donna, per salvare il suo amato consorte, ha deciso di costituirsi per gli omicidi del direttore del suo collegio e del padre di Cesur. Ma le condizioni di salute di Tahsin, malato terminale, spingeranno la donna a voler evadere di prigione per stargli di nuovo accanto. Le Anticipazioni della soap ci rivelano che, informata dall'infermiera Necla – al corrente dei fatti – Adalet fingerà un malore in cella e si farà portare in infermeria. Con la complicità della sua amica, riuscirà a nascondersi dalle guardie e a fuggire dal carcere, diretta alla tenuta Korludag.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin nasconde Adalet ma Hulya li scopre

Tahsin accoglierà con grande calore sua moglie a casa, felice di rivederla ma ovviamente spaventato dalla sua fuga. L'uomo nasconderà la sua consorte nella foresteria, chiedendo a Hulya – precedentemente trasferita proprio là – di tornare a vivere nella casa principale. La malefica Yıldırım, capito che qualcosa bolle in pentola, comincerà a indagare sul perché il suo ospite abbia deciso, improvvisamente, di permetterle di vivere di nuovo sotto lo stesso tetto. La faccenda le sembrerà troppo strana per non avere una motivazione molto scottante dietro. E infatti le sue indagini la porteranno ad appostarsi vicino alla tenuta di caccia e a scorgervi Adalet all'interno. Decisa a mettere di nuovo zizzania nella famiglia di Kohran – e vendicarsi così per essere stata rifiutata – avvertirà immediatamente la polizia.

Trame e Anticipazioni di Brave and Beautiful: Adalet e Riza alla resa dei conti

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che la polizia non troverà Adalet nella tenuta di caccia. Della donna non ci saranno tracce e persino Tahsin rimarrà stupito di non sapere dove sia finita sua moglie. Gli spoiler ci dicono che la madre di Suhan non sarà nella foresteria perché impegnata a regolare i conti con suo fratello. Chiamato il fratello e datogli appuntamento nel bosco, la donna si presenterà davanti a lui puntandogli una pistola in faccia. Lo scontro sarà molto violento. Entrambi accuseranno l'altro di avergli rovinato la vita. Il faccia a faccia assumerà quasi subito delle tinte fosche ma, come ci ha abituato la soap, non ci verrà svelato cosa accadrà davvero tra loro... almeno non del tutto. Il confronto si interromperà proprio sul più bello e nelle scene seguenti vedremo Riza lavare le sue mani insanguinate e riportare alla calma il suo amico Turan. Che Riza abbia ucciso Adalet e abbia così preso la sua vendetta? Sarà proprio così!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.25.