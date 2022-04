Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur vuole la verità sulla morte di sua madre!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Brave and Beautiful. Le Trame della soap, per le puntate in arrivo su Canale5, ci rivelano che Cesur sarà più che determinato a scoprire chi abbia ucciso sua madre. Ora convinto che non sia stato Tahsin, l'Alemdaroglu punterà il dito contro un altro personaggio... e con lui anche Suhan.

Verità, nient'altro che la verità. È quello che continua a ripetersi Cesur anche in questa seconda stagione di Brave and Beautiful. Il protagonista delle serie turca che ha sostituito Love is in the Air nei nostri pomeriggi su Canale5, è alla ricerca del vero colpevole della morte della sua adorata madre. Ma dopo aver compreso che – stavolta – Tahsin non c'entra nulla e che non è stato lui a far precipitare la gabbia, l'Alemdaroğlu deve cambiare bersaglio. E tra questi figura il losco figuro di Riza, appena uscito di prigione e decisamente sin troppo ambiguo per lasciare Cesur indifferente. Ma ecco cosa succederà nei prossimi episodi di Brave.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur comincia a sospettare di Riza

Durante tutta questa settimana abbiamo visto come Riza abbia ottenuto un posto nella grande tenuta di Cesur e come abbia – almeno secondo lui – conquistato la fiducia dell'Alemdaroğlu. A renderlo ancora più sicuro di essersi guadagnato un posto d'onore nella vita del protagonista di Brave and Beautiful è il fatto che il fratello di Adalet ha salvato la vita di Cesur, impedendo a un assassino di farlo fuori. Ma come in tutte le soap che si rispettino, il tarlo del sospetto è duro a morire. Le Anticipazioni di Brave ci hanno infatti già rivelato che Cesur ha cominciato a non fidarsi di Riza e a pensare che non sia del tutto sincero e che ci sia ben altro nella sua vita passata... e forse anche l'omicidio di Fugen.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur segue una nuova pista per trovare chi abbia ucciso sua madre

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che dopo aver fallito il suo tentativo di cogliere in fallo Riza, mandandogli una lettera anonima, Cesur dovrà seguire un'altra strada per scoprire la verità sulla morte di sua madre. E a dargli una mano sarà, inaspettatamente, Suhan. La ragazza ha ricevuto infatti una missiva, anch'essa anonima, in cui qualcuno le ha comunicato di sapere cosa sia successo a Fugen. Pronta a tutto per capire pure lei cosa davvero sia successo a sua suocera, comincerà a indagare da sola, ignara di essere però seguita dal suo amato maritino. Dopo aver appreso che la gabbia era fatta di un materiale prodotto nella sua fabbrica, la Korludağ seguirà le tracce di un misterioso sorvegliante, sparito – guarda caso – dopo la morte della madre del suo consorte. Si metterà così immediatamente alla sua ricerca e scoprirà che l'uomo è solito incontrarsi con la sua amante, una cameriera, in un motel fuori città.

Trame Brave and Beautiful: Cesur e Suhan alleati per scoprire chi ha ucciso Fugen

Suhan si metterà in viaggio per raggiungere il motel fuori città ma sarà costretta a proseguire in compagnia di Cesur, a causa di un guasto alla sua macchina. L'obiettivo della donna e a questo punto pure del suo maritino, è quello di incontrare la cameriera, amante del sorvegliante, dopo il suo turno di lavoro. Peccato che questo voglia dire dormire nell'hotel e dividere l'unica stanza rimanente e con il letto matrimoniale. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che la situazione sarà piuttosto imbarazzante. I coniugi si troveranno a dormire nello stesso letto, vicini vicini, proprio dopo aver deciso di divorziare e dopo che Suhan ha fatto credere al consorte, di aver abortito. Durante la notte riusciranno ad avere un chiarimento? E la loro collaborazione sarà duratura ma soprattutto li porterà a scoprire chi abbia ucciso Fugen. Intanto, ve lo diciamo, Riza gongolerà, convinto di aver depistato Cesur mandando al suo posto, all'incontro con l'Alemdaroğlu, un povero mendicante.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.55.