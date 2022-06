Brave and Beautiful Anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022: Tahsin confessa i suoi segreti. Riza è tornato ed è scatenato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Brave and Beautiful in onda dal 20 al 24 giugno 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 20 al 24 giugno 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 20 al 24 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 20 giugno 2022

Cesur scopre che è stata Banu ad avvelenare Suhan. Messa alle strette, Banu confessa di essere stata costretta da Riza, che ha rapito suo figlio.

Puntata in onda Martedì 21 giugno 2022

Cesur, con l'aiuto di Rifat, riesce a liberare Omer e consegna il complice di Riza al procuratore. L'uomo accetta di collaborare con la polizia.

Puntata in onda Mercoledì 22 giugno 2022

Tahsin va a fare visita a sua figlia e rivela a Cesur che suo padre Hasan era stato adottato dal ricco Muzafer e sua moglie Bahar.

Puntata in onda Giovedì 23 giugno 2022

Riza contatta Banu e le intima di portargli Cesur in cambio del rilascio di suo figlio. Il criminale non sa però che il bambino è già stato liberato e che Cesur è a conoscenza delle telecamere che Riza ha piazzato in casa sua. Scatta quindi una vera e propria trappola per incastralo.

Puntata in onda Venerdì 24 giugno 2022

Riza non si presenta all'appuntamento con Cesur, ma raggiunge la tenuta Alemdaroglu. Dopo aver ucciso la guardia, Riza cerca di sparare a Suhan; nel tentativo di proteggere sua sorella, Korhan viene ferito a morte. Riza prende in ostaggio Suhan.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.