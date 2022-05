Brave and Beautiful Anticipazioni 6 maggio 2022: Suhan e Cesur indagano insieme...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 6 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag e l'Alemdaroglu sono ad un passo dallo scoprire la verità sulla misteriosa morte di Fugen...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 maggio 2022, alle 16.45, Suhan è riuscita a rintracciare la figlia dell'uomo che potrebbe sapere chi ha ucciso Fugen, e fissa con lei un incontro. Cesur, allora, propone all'ex moglie di accompagnarla.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur e Suhan indignati!

Tanto Cesur quanto Suhan sono impazienti di scoprire la verità sulla misteriosa morte di Fugen. Infatti, oltre ovviamente al figlio, anche la ragazza, per il poco tempo trascorso con lei, si era affezionata a Fugen. Pertanto, entrambi determinati a darle la giustizia che merita, quando scoprono che il processo sul caso dell'omicidio della donna è stato rimandato, s'indignano!

Suhan sta per scoprire la verità, nelle Anticipazioni del 6 maggio 2022 di Brave and Beautiful

La Korludag non si dà per vinta. Dopo essere venuta a sapere che il materiale con cui era stata realizzata la gabbia in cui era stata rinchiusa Fugen proveniva della sua fabbrica, capisce che è il caso di mettersi in contatto con la guardia di sorveglianza che ci lavorava all'epoca. Peccato che quest'ultimo sembri essere svanito nel nulla. L'imprenditrice, allora, prova a chiamare Aynur, la figlia del guardiano che sta cercando, e la cui testimonianza è fondamentale per inchiodare l'assassino della madre dell'Alemdaroglu!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur vuole investigare con Suhan

Quando l'ex marito viene a sapere che Suhan è riuscita a contattare Aynur, cerca di convincerla a lasciare che l'accompagni. Cesur, dopotutto, ha tutto il diritto di stare ad ascoltare che cosa ha da dire loro la giovane. Per tale ragione, benché la Korludag preferisca mantenersi a distanza dall'amato, non si sente di negargli il permesso di andare con lei...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.