Brave and Beautiful Anticipazioni 11 maggio 2022: Cahide piange ancora per Korhan...

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 11 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la moglie di Korhan e la sua ex complice non sembrano avere molta fortuna in amore...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 maggio 2022, alle 16.45, mentre Cahide prova a riconquistare Korhan, Hulya tenta di sedurre Tahsin... ma nessuna delle due ha successo con i Korludag!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cahide ha paura di Hulya!

Tahsin ha deciso che se il piccolo Zafer - apparso dal nulla nella sua tenuta - necessita delle cure della madre naturale, allora sarà lei a raggiungerlo, e non il contrario. Pertanto, quando si è scoperto che la donna in questione è Hulya, l'uomo le ha chiesto di trasferirsi a casa sua... spiazzando Suhan e Cahide. Quest'ultima, in particolar modo, è sotto shock: teme ritorsioni da parte dell'ex complice che ha crudelmente scaricato quando non ne ha più avuto bisogno!

Korhan continua a respingere Cahide, nelle Anticipazioni dell'11 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Cahide, terrorizzata dalla presenza di Hulya alla tenuta Korludag, si è rivolta a Korhan, come un'anima in pena. La donna, infatti, ha supplicato l'ex marito di accoglierla nella sua dimora, permettendole così di sentirsi finalmente al sicuro. Benché il Korludag junior, dopo essere entrato a conoscenza del terribile inganno di Cahide, non voglia più saperne di lei, alla fine accetta di ospitarla. Cahide, allora, crede di avere finalmente un'occasione concreta di poter ricucire il rapporto con l'amato, ma si sbaglia...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin rifiuta Hulya!

Come la sua ex alleata, anche la madre del piccolo Zafer sta provando ad avvicinarsi al proprietario dell'abitazione in cui è ospite: Hulya si è messa in testa di sedurre il Korludag senior! L'ex prostituta spera di poter approfittare dell'assenza di Adalet, ormai in prigione da tempo, per riuscire a far capitolare tra le sue braccia il rivale di Cesur; neppure Hulya, tuttavia, sembra aver fortuna...

