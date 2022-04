Brave and Beautiful Anticipazioni 21 aprile 2022: Korhan si toglie la vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 21 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che il Korludag è pronto a suicidarsi!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 aprile 2022, alle 16.45, Korhan, sentendosi ferito e solo, prova a togliersi la vita. Fortunatamente, Suhan e Cesur lo soccorrono in tempo!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Korhan è straziato dal dolore...

Korhan era certo che presto sarebbe diventato padre, e che quindi presto avrebbe dato a Tahsin un nipote maschio, l'erede del suo imponente impero. Pertanto, quando Hulya lo ha messo al corrente del fatto che, in realtà, quella incinta è lei, e non Cahide, per lui è stata una vera e propria doccia fredda. Come se non bastasse, dopo aver appreso che la moglie gli ha sempre mentito circa la gravidanza, il Korludag ha anche origliato una conversazione privata tra Sirin e Reyhan, ed ha intuito - fraintendendo - che Cahide e Bulet sono amanti! Il fratello di Suhan è un'anima in pena...

Korhan tenta il suicidio, nelle Anticipazioni del 21 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Korhanadesso sa che la consorte non è una persona meritevole di fiducia come lui credeva. Cahide non era realmente incinta, ed il Korludag è persino convinto che, nel frattempo, lei abbia dato avvio ad una relazione extra-coniugale con il figlio di Mihriban. L'Aydinbas ha provato a spiegargli che si sbaglia, così come Cahide ha provato a mostrargli dei referti medici che attestano che adesso è davvero in dolce attesa, ma niente è servito a fargli cambiare idea: il fratello di Suhan non vuole più vedere nessuno dei due. Sentendosi tradito, ferito e solo, Korhan arriva a prendere una tragica decisione: è pronto a togliersi la vita!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan e Cesur salvano Korhan!

Suhan riceve una lettera d'addio firmata proprio dal fratello. Quando la giovane capisce che il Korludag sta tentando il suicidio, corre da lui. Insieme alla Korludag c'è anche Cesur, ugualmente preoccupato per la scelleratezza che sta per compiere Korhan. Per fortuna, gli ex coniugi lo raggiungono prima che sia troppo tardi: il ragazzo è steso a terra, privo di sensi, ma è ancora vivo. I due, allora, si affrettano a portarlo in ospedale...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 18 al 22 aprile 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.