Brave and Beautiful Anticipazioni 13 aprile 2022: Cahide ha un amante? Ecco di chi si tratterebbe...

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 13 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 aprile 2022, alle 16.45, Korhan origlia una conversazione privata tra Sirin e Reyhan e, fraintendendo, intuisce che Cahide e Bulent sono amanti!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Korhan non riesce a perdonare Cahide...

Hulya, furiosa perché scaricata da Cahide, si è diretta in tutta fretta da Korhan per rovinare quella che, quindi, ormai è la sua ex complice. La donna, impietosamente, ha vuotato il sacco, mettendo l'uomo al corrente di quanto avesse pianificato e messo in atto insieme a sua moglie: insieme, hanno inscenato la gravidanza. Cahide non è mai stata davvero incinta. Ad essere in stato interessante, invece, è Hulya. Il Korludag junior era sotto shock, e continua ad esserlo tuttora. A sostegno del suo incredibile racconto, l'ex prostituta aveva persino mostrato al fratello di Suhan delle prove inconfutabili. Pertanto, quando la consorte lo ha raggiunto, tentando di giustificarsi, implorando il suo perdono e, soprattutto, spiegandogli che, ora, è davvero in dolce attesa, Korhan, ferito, ha comunque deciso di voltarle le spalle.

Korhan pensa che Cahide abbia un amante, nelle Anticipazioni del 13 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Come se l'aver scoperto che Cahide lo ha sempre preso in giro non fosse già abbastanza difficile da sopportare per lui, adesso è in arrivo un altro duro colpo per il Korludag junior. Il ragazzo, infatti, ascolta casualmente una conversazione privata tra Reyhan e Sirin, i quali stanno parlando di alcuni incontri tra sua moglie ed un uomo. Korhan intuisce dal loro discorso che Cahide abbia dato avvio ad una relazione clandestina... con Bulent! Il primogenito di Tahsin, tuttavia, ha in verità semplicemente frainteso...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cahide e Bulent sono alleati!

In effetti, l'ex complice di Hulya e l'ex fidanzato di Suhan non si vedono in gran segreto perché hanno una tresca, bensì perché, da tempo ormai, sono alleati. Bulent ha ben presto scoperto del diabolico piano architettato da Cahide per far credere alla famiglia Korludag di portare in grembo l'erede del loro imponente impero. Il Korludag junior, però, tutto ciò non lo sa...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.