Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 27 giugno 2022

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 giugno 2022.

Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 giugno 2022 - Baker inizia a indagare partendo proprio da Liam, lui è stato quello che ha finito per rimetterci di più a causa dell'inganno di Vinny e forse anche quello più assetato di vendetta rispetto a Steffy e Hope. L'Ispettore si recherà alla Spencer con l'intenzione di fare quattro chiacchiere con Liam ma si troverà subito faccia a faccia con Bill. L'imprenditore è un capace bugiardo al contrario di suo figlio e il fatto che Baker si sia imbattuto in lui prima di Liam è una grande fortuna per gli Spencer... Liam, sopraggiungerà proprio mentre l'ispettore sta torchiando suo padre. Ora è Bill a tremare. Liam è andato dal padre per rivelargli della decisione di rientrare a casa con Hope. Insomma, Liam ha scelto davvero di dimenticare e andare avanti e, a sorpresa, lo dimostrerà anche il suo atteggiamento imperturbabile. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 giugno 2022 - Ignacio decide di mettere alla prova Adoracion ma le cose non vanno bene. Di fronte ad un interminabile susseguirsi di errori, Ignacio chiede di vedere il suo diploma di infermiera e nota che non è debitamente timbrato, perciò esige una verifica delle sue referenze; quando Lolita chiede conferma a Marina, questa corre da Adoracion e le dice che non intende continuare a mentire per lei. E' chiaro che la giovane sta nascondendo qualcosa di losco. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 27 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 27 giugno 2022 - Julia, certa della sua decisione di vendere la casa cerca le carte del contratto nello zaino di Sergio ma scopre che il ragazzo l'ha ingannata e il loro matrimonio si fonda su una menzogna. Sergio non si è perso sulla montagna dopo il rifiuto di Julia di sposarlo, il giovane ha preso una camera in un hotel di lusso e atteso il momento giusto per mettere in piedi la farsa del salvataggio. Julia capisce che Sergio l'ha manipolata e sta cercando di farlo ancora convincendola a separarsi dalla casa di Carmen, così decide di ritirare l'abitazione dal mercato e di lasciare Sergio. Ma progetti di Julia per il futuro non riguardano solo la casa e la vita coniugale, anche il lavoro è centrale in questo percorso di rinascita. Non potendo contare sull'appoggio di sua madre che minaccia di farla definitivamente fuori dall'azienda di famiglia, Julia affronta un colloquio importante... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 27 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 27 giugno 2022 - Riza sta guardando la TV, quando all'improvviso vede apparire Cesur: quest'ultimo sta rilasciando un'intervista in cui prima dichiara che un assassino di nome Riza ha sequestrato Suhan, la sua amata consorte, e poi promette una lauta ricompensa a chiunque contribuisca al suo ritrovamento. Per finire, Cesur lancia un messaggio proprio alla Korludag, assicurandole che si ricongiungeranno al più presto. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

