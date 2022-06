Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 13 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 giugno 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 13 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 giugno 2022 - Zoe è turbata dal gesto che la cieca invidia le ha spinto a compiere. Il senso di colpa l'attanaglia ormai da giorni, tanto da spingerla a riflettere su come riuscire a rimediare, ottenere il perdono e rimettere le cose a posto sia con Paris e Zende che con Carter. La coppia non immagina certo che dietro allo spiacevole inconveniente capitato a Paris possa esserci proprio Zoe, ma entrambi hanno comunque ben chiaro l'astio che la maggiore delle Buckingham prova nei loro confronti. Carter è uno scoglio ancora più duro da superare, se la diffidenza di Paris e Zende, col tempo, può essere curata, quella del povero avvocato sembra dura a morire. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 giugno 2022.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 giugno 2022 - Felipe è furioso, al suo risveglio ha infatti trovato casa completamente a soqquadro. I sospetti si sono concentrati subito su Fatima, improvvisamente scomparsa. La donna si è dileguata nella notte dopo aver ripulito l'appartamento del poverino. L'Alvarez Hermoso manderà subito a chiamare Casilda, la domestica, nonostante qualche dubbio iniziale, finirà per dare ragione all'avvocato: anche nella soffitta infatti sono spariti alcuni oggetti. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 19 giugno 2022.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 13 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 13 giugno 2022 - Carmen prima di partire parla a suo padre con il cuore in mano. Francisco, commosso dalla sincerità della figlia, le chiede di restare in Africa e le promette che non le mentirà mai più. Per convincerla le fa inoltre una proposta molto allettante, una proposta di cui Patricia non sa ancora nulla ma che, vi anticipiamo, si scontrerà fortemente con le aspirazioni della donna. Nel presente Julia ha una bella gatta da pelare, il povero Sergio, dopo l'accesa discussione, ha deciso di far perdere le sue tracce: la giovane teme che il fidanzato possa aver compiuto un gesto inconsulto. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 13 al 17 giugno 2022.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 13 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 13 giugno 2022 - Suhan, giunta all'altare, si è sentita male proprio sotto agli occhi terrorizzati dell'amato. L'Alemdaroglu, senza esitazione alcuna, l'ha soccorsa, e l'ha trasportata d'urgenza in ospedale. Benché la ragazza e il bebè che porta in grembo abbiano rischiato di non farcela, adesso, fortunatamente, stanno bene. Il protagonista, per la paura e la rabbia, corre dal Korludag senior, certo che la Korludag abbia accusato il malore perché si era agitata eccessivamente a causa dell'animata discussione con il padre. Cesur, allora, gli urla contro che non è altro che un assassino che, non contento di avere già le mani sporche del sangue di Salih, ha messo a repentaglio la vita di figlia e nipote. In seguito alla terribile confessione, lo spietato proprietario terriero si allontana da casa, facendo perdere le sue tracce. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 13 al 17 giugno 2021.