Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 7 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 7 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - Febbraio 2022 - Steffy è in ansia per le sorti di suo fratello, il poverino è fuori pericolo ma la preoccupazione è ancora molta. Ascolta Liam con grande preoccupazione, hanno sbagliato entrambi, sono andati oltre e ora che la prospettiva su Hope è cambiata, capisce di non aver tradito solo il suo nuovo amore ma anche la sua sorellastra. In questo momento però ha un unico consiglio per l'ex: non affrettare le cose. Ha paura infatti che la questione possa uscire fuori e che lei non possa e non sappia gestirla in questo particolare frangente! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 febbraio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 Febbraio 2022 - le preghiere di Antonito non basteranno a salvare la povera moglie, i medici infatti, dopo accurate analisi, hanno scoperto che Lolita è afflitta da un male incurabile e che le restano solo pochi giorni di vita. I Palacios, come tutta la comunità di Acacias, sono distrutti dal dolore. Lolita non sa ancora nulla della infausta diagnosi perché Antonito non ha trovato il coraggio di parlargliene. Nelle ultime ore la poverina sembra stare un po' meglio e si è convinta di essere sulla via della guarigione, così i suoi cari decidono di mantenerla all'oscuro: non vogliono turbare il poco tempo che le rimane. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 7 al 12 febbraio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 7 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 7 Febbraio 2022 - Eda ha scoperto la verità sul padre biologico di Serkan e chiede ad Aydan di rivelare tutto a suo figlio, prima che possa scoprirlo da solo. Accogliendo la richiesta della Yildiz, la signora Bolat rivela a Serkan che Kemal è il suo padre biologico e l’imprenditore la prende malissimo. Qui la trama completa di Love is in the Air​

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 7 all'11 febbraio 2021.