Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 7 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 7 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 Marzo 2022 - Zoe prova a convincere Carter a ritirare l'offerta ma di fronte al tentennamento dell'avvocato, capisce di dover cercare un'altra soluzione: va dalla diretta interessata e, con fare sicuro, le dice di rifiutare. La Buckingham Senior è categorica, vuole che Paris rinunci pur sapendo quanto possa essere importante per lei! La sorella messa alle strette, pur non comprendendo a pieno le motivazioni di Zoe, accetterà di rifiutare il lavoro, lasciando molto dispiaciuti sia Carter che Zende. Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 Marzo 2022 - Jaime Huertas, la penna a cui è stata affidata la realizzazione dell'opera biografica dedicata a Bellita, ha organizzato subito un incontro con la Del Campo. I due però non hanno trovato la giusta intesa, quando infatti lo scrittore ha iniziato a porre domande sulla sfera privata, Bellita ha dato in escandescenze. L'idea di abbandonare il progetto sI è fatta subito concreta, la cantante, spazientita ed offesa, ha infatti comunicato a Josè di non voler andare avanti a queste condizioni. Il Dominguez è intervenuto, cosciente di aver ormai firmato un contratto, ha cercato di rimettere pace tra lo scrittore e sua moglie così da scongiurare che il progetto andasse a monte. Per fortuna Jaime Huertas ha accettato di fare una passo indietro chiedendo scusa a Bellita. La Del Campo dal canto suo ha apprezzato molto le scuse e dopo aver ribadito di non voler parlare della sua sfera privata ha spiazzato tutti confermando Huertas come firma della sua biografia.Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 7 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 7 Marzo 2022 - Serkan si è trasformato in un perfetto professore, tanto da conquistare anche i suoi studenti. Eda cerca di appoggiare la nuova carriera del marito ma, mentre lui corregge i compiti da consegnare l’indomani, si addormenta e non si sveglia in tempo per assistere alla lezione di Serkan. Questo porta Bolat a nutrire tanti dubbi sul futuro con la paesaggista: Eda vuole il divorzio? Qui la trama completa di Love is in the Air​.

