Beautiful Anticipazioni 4 marzo 2022: Steffy è incinta? Liam è sconvolto!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Zoe è categorica, Paris deve rinunciare al lavoro alla fondazione Forrester e trovarne uno altrove. Steffy rivela a Liam di essere incinta.

Beautiful Anticipazioni: Hope preoccupata per Steffy

Il telefono squilla ma Liam non sembra intenzionato a rispondere. Hope però insiste. La Logan sente Steffy parlare di una non precisata urgenza e inevitabilmente si allarma, Liam infatti, non fa in tempo a chiudere la chiamata che Hope lo esorta a correre dalla sorellastra. Lo Spencer non sembra convinto e minimizza la questione, lui vorrebbe solo un attimo di pace per confessare a sua moglie il tradimento, ma lei, agitata, suggerisce al marito che l'urgenza potrebbe riguardare Kelly!

Nella Puntata di Beautiful del 4 marzo 2022: Ecco qual è la preoccupazione di Steffy....

Liam, convinto da Hope, raggiunge Steffy. Il ragazzo è certo che la Forrester abbia solo trovato un modo per evitare la sua confessione e stenta a credere che possa esserci qualche urgenza legata alla sua piccola Kelly. Effettivamente il ragazzo non sbaglierà completamente, la piccola sta benissimo, è sua madre ad avere un problema. L'errore di Liam è stato sottovalutare la situazione di Steffy, la ragazza ha cercato di zittirlo non solo per salvare le rispettive relazioni, ma soprattutto perché ha scoperto qualcosa di davvero inaspettato e sconvolgente e vuole parlarne prima con lui, così da trovare una soluzione insieme. Cosa preoccupa la Forrester? Steffy teme di essere incinta e il padre potrebbe essere proprio Liam!

Beautiful Anticipazioni: Zoe è categorica, Paris non deve accettare il lavoro alla Forrester!

Zoe non accoglierà affatto con piacere l'idea di Carter. Lui non può certo immaginarlo, ma Zoe è ancora affascinata da Zende e proprio non riesce a digerire la relazione che sta nascendo tra lo stilista e Paris. La bella modella inizierà dunque a temere sempre maggiori intromissioni di sua sorella nei suoi affari di cuore, al punto da chiedere coraggiosamente al fidanzato di ritirare la sua offerta. Di fronte al tentennamento dell'avvocato però, capisce di dover cercare un'altra soluzione: va dalla diretta interessata e, con fare sicuro, le dice di rifiutare! La Buckingham Senior è categorica, vuole Paris rinunci all'offerta pur sapendo quanto possa essere importante per lei!

