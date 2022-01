Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 4 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 4 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 gennaio 2022 - Zende ha perso la sua occasione o forse non ha compreso di averne ancora una, rassegnato, pensa solo a superare la delusione, magari proprio grazie alla bellissima sorella della sua perduta fiamma. Certo che Zoe abbia le idee chiare sul suo futuro con Carter, condivide la notizia del fidanzamento ufficiale con le cugine Steffy e Hope. Le due ragazze legate a Carter, fedele amico di casa Forrester, accolgono con gioia l'idea che l'avvocato abbia finalmente trovato l'amore. Zoe ha ottenuto ormai il perdono da entrambe, ma se finirà per far soffrire il loro amico, Steffy e Hope saranno pronte a intervenire Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 gennaio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 4 gennaio 2022 - Lolita perde i sensi e cade a terra, è la seconda volta nel giro di pochi giorni. Carmen e Ramon intervengono subito per soccorrere la poverina e chiedono un immediato consulto medico. Lolita è cagionevole ed è giusto che si sottoponga a test e visite per cercare di risolvere i suoi problemi di salute. Purtroppo il medico non sembrerà riuscire ad inquadrare il problema della poverina e finirà per attribuire il malore a semplice stress. Ma sarà davvero così? Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 3 all'8 gennaio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 4 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 4 gennaio 2022 - Ayfer e persino Aydan sono impegnatissime per preparare una bellissima festa di compleanno per Kiraz. Eda invece è impegnata in un'importante presentazione. Serkan è accanto a lei per incoraggiarla ma non sembra aver cambiato idea su sua figlia. Il Bolat però è destinato a fare un grosso dietrofront. Dopo aver parlato prima con Eda e poi con Engin e addirittura con il suo medico – che gli conferma che il cancro non si ripresenterà – l'architetto comincia a valutare l'idea di tornare accanto alla sua amata ex compagna e di prendersi le sue responsabilità come padre. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 3 al 7 gennaio 2021.