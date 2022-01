Beautiful Anticipazioni 4 gennaio 2022: il fidanzamento di Carter e Zoe sulla bocca di tutti!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 4 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zende, ormai rassegnato, informa Steffy e Hope del fidanzamento di Zoe con Carter.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Hope e Steffy si complimentano con Zende per il lavoro che sta svolgendo, e lui le informa che Carter e Zoe forse si sono fidanzati.

Beautiful Anticipazioni: Carter ha chiesto a Zoe di sposarlo, ma qualcosa è andato storto...

Carter ha perso la testa per la bella Zoe Buckingham ed è intenzionato ad andare sino in fondo con lei. Dopo averlo chiesto di trasferirsi nel suo nuovo loft, ha organizzato una cena per chiederle di sposarlo. Ma prima che la ragazza, sotto lo sguardo emozionato di Paris e quello stupito di Zende, possa rispondergli, un allarme suona togliendo Zoe dall’imbarazzo. La modella non è infatti per nulla convinta di voler dire di sì alle richieste del suo nuovo spasimante.

Beautiful Anticipazioni: Zoe e Zende interrotti da Paris e Carter

Grazie a questo provvidenziale incidente, Zoe riesce ad evitare di rispondere alla romantica offerta di matrimonio di Carter, ma soprattutto ha l'occasione di restare sola con Zende e provare a chiarirsi una volta per tutte. Lontani da occhi indiscreti, possono finalmente confessare i loro sentimenti, parlare del loro rapporto in maniera diretta senza possibilità di fraintendimenti. Purtroppo Zoe, in attesa di un primo passo di Zende, non sfrutta al meglio il poco tempo a disposizione, i due infatti vengono interrotti solo dopo pochi minuti dal ritorno dei rispettivi partner!

Zende rivela a Hope e Steffy del fidanzamento di Carter e Zoe, nella Puntata di Beautiful del 4 gennaio 2022

Zende ha perso la sua occasione o forse non ha compreso di averne ancora una, rassegnato, pensa solo a superare la delusione, magari proprio grazie alla bellissima sorella della sua perduta fiamma. Certo che Zoe abbia le idee chiare sul suo futuro con Carter, condivide la notizia del fidanzamento ufficiale con le cugine Steffy e Hope. Le due ragazze legate a Carter, fedele amico di casa Forrester, accolgono con gioia l'idea che l'avvocato abbia finalmente trovato l'amore. Zoe ha ottenuto ormai il perdono da entrambe, ma se finirà per far soffrire il loro amico, Steffy e Hope saranno pronte a intervenire

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 gennaio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.